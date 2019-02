Neuhausen Ein bunter Mix aus Träumen und Lebensgeschichten

Michael Koch

Jeder hat sich in seinem Leben wohl schon mal verrechnet, dazu muss man sich gar nicht erst an die Schulzeit und die Mathematik-Stunden zurückerinnern. Verrechnen kann man sich aber nicht nur im Umgang mit Zahlen, man kann sich zum Beispiel auch beim Autofahren verkalkulieren, wenn Geschwindigkeit und Bremsweg nicht gereicht haben. Oder bei der Lebensplanung, wenn sich eine Partnerschaft oder die Berufswahl als nicht mehr zukunftsfähig erweisen. Auch dann hat man sich verrechnet.

Genau so, „Verrechnet! Leben anders als geplant“, lautet der Titel der fünften „Night of Life“, die vom Evangelischen Jugendwerk und dem CVJM Neuhausen gemeinsam organisiert wird. „Verrechnet klingt ja eigentlich eher negativ, aber unsere Gäste werden an dem Abend zeigen, dass eine neue Wendung im Leben ja durchaus auch positiv ausfallen kann“, sagt Klaus Kullen aus dem Organisationsteam.

500 Sekunden Zeit

Am Freitag, 15. März, werden im Bindhof in Neuhausen elf Persönlichkeiten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen über ihr Leben oder ihre Träume berichten. Getreu des Konzepts der Veranstaltung hat dafür jeder Redner exakt 500 Sekunden Zeit. Die Hälfte davon darf er oder sie erzählen, die andere Hälfte sollte mit Bildern oder einer anderen Visualisierung unterfüttert sein.

Und was dürfen die Besucher erwarten? „Einen nicht alltäglichen Mix“, beschreibt Kullen die Rednerliste. Da ist zum Beispiel Elias Möck aus Hülben, ein talentierter Nachwuchs-Fußballer, der aus seinem Trainingsalltag, vor allem aber auch von seinem Traum berichten wird, einmal Profifußballer zu werden.

Von der Nordseeinsel Amrum reist Dr. Raimund Schriek ins Ermstal, ein Buchautor, Daytrader und Numerologe. Die Numerologie beschäftigt sich mit der Symbolik von Zahlen. Sieht Schriek zum Beispiel ein Geburtsdatum, weiß er anhand dieser Zahlen viel über die Person und ihr Leben, die zu diesem Datum gehört. Kullen hat selbst den Versuch gemacht und war vom Resultat verblüfft.

Viel mit Zahlen hat auch Sibylle Mutschler zu tun, schließlich ist sie Steuerberaterin mit eigener Kanzlei in Metzingen. Sie wird erzählen, wie sie ihr Lebensweg in die Sieben-Keltern-Stadt geführt hat.

Konrad Eisele ist Lehrer und bildet in dieser Funktion nicht nur Schüler, sondern Mathelehrer aus. Er wird vermitteln, wie man sich auch richtig verrechnen kann und was den Charme des Verrechnens ausmacht.

Ein weiterer Lehrer ist André Fuhr, der aber als solcher nicht mehr tätig ist. Fuhr ist stattdessen bekanntermaßen Trainer der Handball-Bundesliga-Damen der TuS Metzingen, die er mit viel Leidenschaft für jedes Training und Spiel motiviert. Das möchte er auch mit seinen Zuhörern tun.

Klaus Aurnhammer arbeitet als Seelsorger in einem Hospiz im Saarland. 2016 hatte er während einer Radtour einen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Er wird eine hoffnungsgebende Geschichte über seinen Kampf zurück ins Leben erzählen.

Melitta Hoch ist in Metzingen gut bekannt. Sie hat bislang ein intensives Leben hinter sich und rechnet als ehrenamtliche Hospizarbeiterin auch künftig damit.

Das Ehepaar Corinna und Samuel Löffler haben sich der Wald- und Erlebnispädagogik für Kinder verschrieben. Seit sie ein eigenes Kind haben, hat sich ihr Leben gewaltig verändert.

Barbara Zeppenfeld betreibt in Reutlingen die Arche-Schäferei. „Tiere sind die eigentlichen Stars im Leben“, sagt sie. warum, wird sie den Zuhörern in Neuhausen erklären.

Und schließlich gehört zu einem gelungenen Abend noch gute Musik. Dafür ist diesmal Jonathan Baily verantwortlich. Er wird auch berichten, wie er auf den Pfad der Musik kam und wie er seine Karriere weiter plant.

Erstmals mit Ticketverkauf

Im vergangenen Jahr war der Bindhof zur „Night of life“ packevoll. Deswegen werden in diesem Jahr erstmals Eintrittskarten verkauft, im Kaufpreis ist auch ein Getränk enthalten. „Wir sind und bleiben eine Non-Profit-Veranstaltung, aber wir brauchen die Tickets, um besser planen zu können“, erklärt Klaus kullen. Die Eintrittskarten gibt es ab sofort unter www.nightoflife.de, eine Abendkasse wird nicht eingerichtet.