Hülben Eigentlich zu teuer, aber...

Hülben / Michael Koch

Die Vorzüge sind unbestritten: Würde man den Sportplatz hinter der Peter-Härtling-Schule überdachen, dann hätte man ganzjährig einen Nutzen für den Schulhof und eine Trainingsstätte für die Hülbener Vereine. Und: Der Platz muss ohnehin saniert werden, eine „Verkehrssicherheit“, für die die Gemeinde Hülben verantwortlich ist, ist kaum noch gegeben. Mit anderen Worten: Es besteht Verletzungsgefahr und der Platz entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften, etwa was Mindestabstände des Spielfeldrandes zum Ballfangzaun angeht. Warum also nicht Sanierung und Überdachung in einem Zuge erledigen?

Weil’s teuer ist! Denn wenn, dann möchte die Hülbener Verwaltung gleich den ganz großen Wurf landen. Wenn also der Platz saniert werden würde, dann würde man auch einen Kanal, der unter dem Platz und der angrenzenden Laufbahn liegt, verlegen und vor allem vergrößern. „Aufdimensionieren“, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt, von 900 auf 1500 Millimeter. Damit hätte man eine Schwachstelle beseitigt, die in der Vergangenheit bei Starkregen schon häufiger zu Problemen geführt hat. „Irgendwann“, sagt Fachingenieur Rainer Ambacher, „muss man den Kanal ohnehin vergrößern.“ Sinnigerweise also dann, wenn der in Hülben liebevoll „Plätzle“ genannte Platz, saniert wird.

Und wenn schon ein Dach gebaut wird, dann mit Photovoltaikanlage. Die bringt die Kosten für sich selbst und das Dach in 20 Jahren wieder rein. Nur jetzt, da stünde eben eine Investition für das gesamte Paket von 1,274 Millionen Euro an, wie Landschaftsarchitekt Jörg Sigmund bei seiner Planung errechnet hat.

Eigentlich ist das für den kommunalen Haushalt viel zu viel, denn 2019 steht in Hülben das Projekt „Kinderhaus“ an, für das fünf Millionen Euro veranschlagt werden. Dessen Realisierung soll nicht wegen eines Daches fürs Plätzle aufs Spiel gesetzt werden.

Siegmund Ganser wäre aber nicht Bürgermeister geworden, hätte er nicht auch für dieses Problem eine Idee. Durch Gründung eines gemeindeeigenen Betriebes oder einer Bürgergenossenschaft ließe sich die Investition stemmen, ohne dass die Ausgaben den Haushalt belasten.

Im Gemeinderat lag der Tenor zunächst bei „verschieben“. Claudia Rabuser, Gerhard Lamparter und Rolf Christner äußerten sich allesamt in diese Richtung. Letztlich ging die Verwaltung aber mit dem Auftrag in den Feierabend, die rechtliche Umsetzbarkeit des Ganser-Vorschlages zu prüfen. Dann soll im Oktober oder November erneut über das Plätzle diskutiert werden.