Sichtlich stolz war die ehemalige Stadträtin und langjährige Leiterin der Metzinger Haus- und Nachbarschaftshilfe, als sie auf der CDU-Jahreshauptversammlung von Dominik Ohly und Karin Theis zur Ehrenvorsitzenden des CDU-Stadtverbandes ernannt wurde. Zu der Ehrung gab es eine Urkunde und einen Blumenstrauß.

Mehr als 40 Jahre in der CDU

Sibylle Küßner ist bislang die Einzige, die diese Ernennung innerhalb der Metzinger CDU erfahren hat, allerdings sei sie mit ihrem Engagement und ihrer Einstellung bislang auch einzigartig, so Dominik Ohly. Die Geehrte war über 40 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Stadtverbandsvorstand tätig und engagierte sich zudem mehrere Jahre als CDU-Stadträtin. Von Anfang an galt ihr Einsatz vor allem den sozialen Belangen in der Stadt.

Dort, so Karin Theis, habe sie Tritte hinterlassen, die bis jetzt niemand zur Gänze habe ausfüllen können. Sybille Küßner sei das soziale Gewissen der Metzinger CDU schlechthin.