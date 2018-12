Metzingen Ehrenamtlicher Fahrdienst geht im neuen Jahr an den Start

Ehrenamtlicher Fahrdienst geht im neuen Jahr an den Start

Metzingen / Regine Lotterer

Das Projekt „Metzingen chauffiert“ kann im kommenden Jahr beginnen: Die erste Tour steht bereits am 9. Januar auf dem Dienstplan. Gedacht ist das Angebot für Senioren und Bürger, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Wer also zu dieser Zielgruppe gehört und eine Fahrgelegenheit benötigt, der kann sich künftig beim Diakonischen Förderverein Haus Matizzo melden. Dort wird der neue, ehrenamtliche Fahrdienst organisiert und koordiniert. Für die Passagiere ist dieser Service grundsätzlich kostenlos, wie die Haus-Matizzo-Geschäftsführerin Manuela Seynstahl betont. Finanziert werden soll das Angebot über Spenden.

Während der einjährigen Probephase wollen die Fahrer zunächst auf ein Teil-Auto zurückgreifen, das am Metzinger Bahnhof stationiert ist. Mit dem neuen Dienst möchte das Haus Matizzo vor allem Lücken im Netz des öffentlichen Nahverkehrs schließen, eine Konkurrenz für das Angebot der hiesigen Taxiunternehmen soll „Metzingen chauffiert“ hingegen nicht sein. „Wir machen auch keine Krankentransporte“, betont Manuela Seynstahl. Wer einsteigen wolle, der müsse zumindest in der Lage sein, selbstständig zum Auto zu gelangen.

Gründlich geschult

Unterwegs sind die Fahrer zunächst in der Kernstadt Metzingen, in Neuhausen, Glems und in Riederich. Während der Testphase sollen ihre Dienste jeweils mittwochs und donnerstags gebucht werden können, den Dienstplan hat Einsatzleiterin Birgit Mezger vom Haus-Matizzo-Vorstand im Blick.

Inzwischen haben sich 13 Frauen und Männer gefunden, die sich ab Januar hinter das Steuer des Teil-Autos setzen wollen. Sie alle werden für ihre neue Aufgabe gründlich geschult und eingewiesen. Falls während ihrer Einsätze ein Unfall passiert, sind sie über den Diakonischen Förderverein auch versichert. Weitere Fahrer sind den Organisatoren selbstredend willkommen, wer Interesse hat, sich in überschaubarem Rahmen ehrenamtlich zu engagieren, sollte nicht jünger als 25 und nicht älter als 70 Jahre alt sein.

Ein großer Bedarf für diese Art von Fahrdienst ist ganz offenbar in der Region vorhanden: Seit das Haus Matizzo im Herbst mit seinen Pläne an die Öffentlichkeit ging, hat Manuela Seynstahl bereits zahlreiche Telefonate geführt. Einige Männer und Frauen haben einfach nur angerufen, um sich schon im Vorfeld dafür zu bedanken, dass ein solches Angebot eingerichtet wird. „Das haben wir bislang noch bei keinem anderen Projekt erlebt“, sagt Seynstahl. Andere Anrufer wollten sogar direkt eine Fahrt buchen. Diese potenziellen Passagiere musste Manuela Seynstahl noch für einige Wochen vertrösten, schließlich galt es zunächst, ausreichend Fahrer zu finden und einzulernen.

Metzinger und Riedericher, die den Haus-Matizzo-Fahrdienst buchen, werden direkt an ihrer Haustüre abgeholt und dort auch wieder abgeliefert. Genutzt werden kann die Mitfahrgelegenheit beispielsweise für den Besuch beim Arzt, für den Einkauf in einem Fachgeschäft oder für ein Treffen in einem gemütlichen Café mit alten Freunden. Falls das Angebot gut angenommen wird, besteht durchaus die Option, die Fahrzeiten auszudehnen: „Wenn wir sehen, dass zwei Tage nicht ausreichen“, sagt Manuela Seynstahl, „können wir reagieren.“