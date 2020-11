Die Hugo Boss AG wurde zum vierten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World aufgenommen. Damit ist Hugo Boss eines von nur vier Unternehmen des Sektors Bekleidung, Luxus und Textil, die sich in diesem Jahr für den Index qualifizieren konnten. Zusätzlich ist der Modekonzern erstmals im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe gelistet. „Wir freuen uns sehr über die erneute Aufnahme in den DJSI World und erstmalig den DJSI Europe. Das Thema Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Dabei wollen wir uns mit den Besten unserer Branche messen lassen. Die Bestätigung des DJSI zeigt uns, dass wir mit unserem Engagement auf dem richtigen Weg sind“, sagt Yves Müller, Sprecher des Vorstands der Hugo Boss AG. „Gleichzeitig fühlen wir uns verpflichtet, unser Engagement in Sachen Nachhaltigkeit in Zukunft weiter auszubauen.“

Lob für Verpackung

Die erneute Aufnahme in den Index unterstreicht die umfangreichen Initiativen des Konzerns im Bereich Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren und setzt diese in Relation zu anderen Unternehmen in der Textilbranche.

Bei der Bewertung der eingereichten Daten hat sich der Modehersteller gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert und hat unter anderem in den folgenden Kategorien besonders gut abgeschnitten: Umwelt- und Sozialberichterstattung, Innovationsmanagement, Markenmanagement, Steuerstrategie und Verpackung. Der DJSI World ist einer der bekanntesten Nachhaltigkeitsindizes. Er umfasst die führenden zehn Prozent der 2500 größten Unternehmen des „S&P Global Broad Market Index“ (BMI), die sich durch ein überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsengagement auszeichnen.

Der DJSI Europe setzt sich aus den im Bereich Nachhaltigkeit führenden europäischen Unternehmen zusammen. Er repräsentiert die besten 20 Prozent der 600 größten europäischen Unternehmen im BMI, basierend auf langfristigen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kriterien.