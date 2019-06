Das Mädchen hat seinen 18. Geburtstag nicht erlebt. Im Teenageralter starb die junge Frau aus dem Ermstal vor wenigen Jahren an der bislang unheilbaren Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose. Ihr Schicksal hat viele betroffen hinterlassen – nicht nur die Mitschüler aus einer Bad Uracher Realschulklasse, auch die Mitglieder des Dettinger Förderkreises Mukoviszidose.

Wie viele Muko-Kranke fand die Familie der Patientin eine Anlaufstelle bei dem Verein um seinen Vorsitzenden Erwin Schlichter. Gemeinsam mit seiner Frau Rita und weiteren gut 18 rührigen Ehrenamtlichen kümmert er sich um jene, die mit der seltenen Erbkrankheit leben müssen. Daneben sammelt der Förderkreis Geld für medizinische Geräte, die die Mukoviszidose-Ambulanz der Tübinger Universitätsklinik dringend benötigt.

Seit gut 35 Jahren hilft der Dettinger Förderkreis nun schon Kranken aus der ganzen Region. Und das Schicksal der jungen Bad Uracher Realschülerin war für die Mitglieder kein Einzelfall. Noch bis vor drei Jahrzehnten lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Muko-Kranken bei gerade 18 Jahren. Von der Lebensqualität der Patienten ganz zu schweigen. Betroffene quälen sich mit chronischer Bronchitis, zähem Schleim in den Atemwegen und ständigen Entzündungen der Lunge.

Sie müssen oft täglich inhalieren und ständig Antibiotika einnehmen, wie etwa der 15-jährige Angelos, der ebenfalls vom Verein betreut wird.

Trotz aller Komplikationen: Seit einigen Jahren hat die Medizin stetig dazu beigetragen, dass es Muko-Kranken besser geht. Bei etwa 50 Jahren liegt die Lebenserwartung heute – und sie könnte noch deutlich weiter steigen. Denn dieser Tage hat Dr. Andreas Hector, Leiter der Mukoviszidose-Ambulanz an der Tübinger Universitätsklinik, in Dettingen ein Medikament vorgestellt, das einen Wendepunkt in der Muko-Forschung markieren soll: Das neue Mittel eines amerikanischen Pharmaherstellers setzt da an, wo sich der Schleim bei Muko-Kranken verfestigt, nämlich an den Salzkanälen, auch Chloridkanäle genannt.

Diese Kanäle sind bei den Patienten verstopft. Dabei können Zellen kein Wasser mehr ins umliegende Gewebe ziehen. Die Folge: Der Wassergehalt ist zu niedrig, wodurch Sekrete zäh und fest werden. Betroffen sein können unter anderem Lunge, Bauchspeicheldrüse, Leber und Dünndarm.

Das Medikament soll nun die Kanäle wieder öffnen – der Schleim wird flüssiger, die Patienten können besser abhusten. Auch der Nährboden für Keime werde so deutlich geringer. Die Lungenfunktion verbessert sich, erklärt Andreas Hector.

Für den Tübinger Mediziner ist das neue Medikament weit mehr als ein Hoffnungsschimmer. „Noch gibt es zwar keine endgültige Heilung für die Kranken, aber wir sprechen hier von einem Durchbruch“.

Um nicht zu sagen. „Wir sind nah an der Heilung“, urteilt der Lungenfacharzt.

Dabei ist die Wirkungsweise des Mittels nicht einmal komplett neu. Das Problem: Die bislang am Markt vorhandenen Tabletten schlagen nur bei einem kleineren Patientenkreis an, je nach der vorliegenden genetischen Mutation.

Anders die Entwicklung aus den USA: Sie soll für 85 Prozent aller Muko-Patienten weltweit passend sein.

Zugelassen wird die neue Medizin wohl in der zweiten Jahreshälfte 2020. Trotz der hohen Kosten geht der Tübinger Arzt davon aus, dass die Krankenkassen das Medikament verordnen.