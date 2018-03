Metzingen Dunkle Töne, spannende Klänge

Metzingen / Regine Lotterer

Luigi Cherubini wurde von seinen Zeitgenossen bewundert und vom Publikum bejubelt. Doch sein weltlicher Ruhm ist verblasst, heute kennen nur noch wenige den Namen des 1760 geborenen Italieners. Zu Unrecht, findet der Metzinger Martinskirchenkantor Stephen Blaich. Schließlich komme dem Werk des Komponisten eine Schlüsselfunktion zu: Cherubini gab der Musik entscheidende Impulse auf dem Weg von der Klassik zur Romantik. Stephen Blaich fasziniert immer wieder die Spannbreite, in der sich Cherubinis Leben entfaltete: Seine Lehrer waren noch in der Barockmusik verwurzelt, während einige seiner Schüler die Türen zur musikalischen Moderne aufstießen.

Einen Eindruck von der Schaffenskraft des 1842 gestorbenen Meisters vermitteln Stephen Blaich und die Martinskantorei am Sonntag, wenn sie das Requiem in c-Moll aufführen. Beginn des Konzertabends ist um 19 Uhr in der Metzinger Martinskirche.

Das Requiem fasziniert nicht zuletzt mit seinen Stimmungs- und Spannungswechseln. „Daran merkt man, dass Cherubini viele Opern komponiert hat“, sagt Stephen Blaich. Damit das Stück seine ganze Wirkungskraft entfalten kann, müssen die Sänger von einem großen Orchester begleitet werden. Zum Einsatz kommen dabei hauptsächlich Instrumente, die düstere Klangfarben zu erzeugen vermögen, wie Fagotte, Hörner oder Oboen. Die etwa 60 Sänger starke Martinskantorei wird sich in zumeist leise und ruhigere Töne hüllen. Damit passt das Stück hervorragend zum Palmsonntag und zum Beginn der Karwoche. Zwar handelt es sich bei Cherubinis Werk nicht um klassische Passionsmusik, gleichwohl fügt es sich mit seiner insgesamt eher düsteren Atmosphäre, die sich ganz intuitiv vermittelt, bestens in die vorösterliche Zeit.

Das gilt ebenso für Schuberts unvollendete Sinfonie in h-Moll, die am Sonntag ebenfalls erklingen wird: „Ich fand es reizvoll, beide Stücke zu kombinieren“, sagt Stephen Blaich.

Schuberts Sinfonie beginnt mit einer dunklen, tiefen, einstimmigen Einleitung. Zudem überwiegen auch in diesem Werk die leisen Passagen. Reizvoll an diesem Stück sei nicht zuletzt der fehlende Abschluss, betont Kantor Stephen Blaich. Dadurch verweise das Stück zugleich auf den Übergang zwischen Leben und Tod, eine Thematik, der in der Karwoche ein besonderes Augenmerk gilt.

Beide Stücke an einem Abend aufzuführen, hat dabei auch praktische Gründe, wie Blaich erklärt. Schließlich benötigen Cherubinis Requiem und Schuberts Sinfonie fast dieselbe Orchesterbesetzung. Für die Musik zur Passionszeit probt die Martinskantorei schon seit November. Danach geht es gleich weiter mit den Vorbereitungen für eine Konzertreise, die die Sänger über Pfingsten nach Noyon führt. Ebenfalls auf dem Programm steht die Sommerserenade auf dem Platz vor der Martinskirche.