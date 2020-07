Vom 20. Juli bis voraussichtlich 13. November wird die verkehrstechnische Halsschlagader der Stadt, die Burgstraße (B 28), in mehreren Abschnitten saniert und der Fahrbahnbelag erneuert.

Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro

Ein Projekt, das bereits seit mehreren Monaten Gegenstand von Planungen und Abstimmungen zwischen Regierungspräsidium und der Stadt ist und eines, das Auswirkungen nicht nur auf den innerörtlichen, sondern auch auf den (über–)regionalen Verkehr haben wird. Auf der Burgstraße vereinen sich verschiedene Verkehrsströme, die sich aus Richtung Münsingen und Ulm kommend den Weg Richtung Reutlingen oder Tübingen und auch wieder zurück bahnen.

Auf vollständige Sperrung folgt die Teilumleitung

Der Streckenabschnitt wird bis Ende Juli vollständig gesperrt sein. Ab August erfolgt dann die Umleitung des Verkehrs über die Münsinger Straße. Die Burgstraße wird in dieser Zeit nur einseitig und nur in Richtung Münsingen/Ulm befahrbar sein. Für den gegenläufigen Verkehr wird eine überörtliche Umleitung in Richtung Reutlingen eingerichtet.