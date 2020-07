Der mysteriöse Fall, in dem einem 27jährigen Angeklagten vom Landgericht Tübingen vorgeworfen wurde, mit 40 Kilogramm Marihuana Handel getrieben zu haben, wurde nun am letzten Verhandlungstag aufgelöst: Nach den Worten der Vorsitzenden Richterin Manuela Haußmann hat der junge Mann versucht, alle an der Nase herumzuführen. Einschließlich der Polizei.

Handel in einer Werkstatt

„Sie haben versucht, die Polizei für ihre eigenen kriminellen Zwecke zu instrumentalisieren“, so die Richterin in der Urteilsbegründung. Ausgangspunkt für die Straftat aber war eine Werkstatt in einer Ermstalgemeinde: Dort kamen nämlich nach Überzeugung des Gerichts im Dezember 2018 „durch widrige Umstände“ 80 Kilogramm Marihuana aus Albanien an.

Eigentlich hätte die Liefermenge viel höher sein sollen, doch die albanischen Lieferanten hatten drei Fahrzeuge losgeschickt, von denen bei einer Kontrolle in Italien zwei aufgeflogen sind. Es könne gar nicht sein, so Haußmann, dass solch eine große Menge in einer kleinen Werkstatt in der Region hätte landen sollen – und die Personen dort wären völlig unvorbereitet gewesen. Denn sie hätten zunächst gar nicht gewusst, wie und an wen sie den Stoff weiterverkaufen sollten.

Albanische Lieferanten schicken eine Aufpasser

Die albanischen Lieferanten hatten aber am 17. Dezember 2018 einen „Aufpasser“ in die Werkstatt entsandt, der die Übergabe der Drogen überwachen sollte. Der nun Angeklagte hatte als eigentliche Randfigur 40 Kilogramm der Drogen „in Kommission“ übernommen, er wollte den Weiterverkauf organisieren.

Der Käufer bezahlt 50 0000 Euro

Zunächst klappte das nicht, doch dann fand der gebürtige Libanese einen Käufer, der 50 000 Euro für die 40 Kilogramm bezahlen wollte. Eine Anzahlung von 10 000 Euro wurde übergeben. Und das Gericht war felsenfest überzeugt davon, dass der 27-Jährige nie und nimmer vorgehabt hätte, das Geld weder an den Werkstattbesitzer noch an die Albaner zu übergeben. Aus diesem Grund ließ der Angeklagte seine Freundin in der Werkstatt anrufen, sie hatte ausgerichtet, dass ihr Freund (und Vater ihres Sohnes) „aufgeflogen ist und sich in Haft befindet“, so die Richterin. Das stimmte aber nicht, am 24. Dezember 2018 machte sich der Besagte aus dem Staub und flog in den Libanon.

In der Zwischenzeit kam der albanische Aufpasser wieder nach Deutschland, um nach dem Angeklagten zu suchen – schließlich schuldete er dem Drogenkartell ja noch 50 000 Euro.

„Dem Angeklagten wurde es nun zu heiß“, betonte Manuela Haußmann. Er gab der Polizei einen Tipp, dass in der Werkstatt in der Ermsgemeinde noch Drogen zu finden seien, gleichzeitig informierte er den albanischen Aufpasser, dass eine Durchsuchung in der Werkstatt anstehe. Diese Warnung habe der aber ignoriert, er wurde festgenommen und zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt. Der Werkstattbesitzer kam mit 3,5 Jahren davon – das Gericht hatte ihm geglaubt, dass er sozusagen „aus Versehen“ in die Angelegenheit geraten sei.

Der Angeklagte wird wieder aktiv

Im Januar 2019 wurde der jetzt Angeklagte wiederum aktiv, er wollte die noch fehlenden 40 000 Euro von dem Käufer der 40 Kilogramm Marihuana eintreiben. Der Käufer allerdings sperrte den Kontakt in den Sozialen Medien zu dem Angeklagten.

Am 1. August 2019 verschwand der 27-Jährige erneut in den Libanon, „er versuchte aber weiter das Geld einzutreiben“, so die Richterin. Unter anderen habe er die Reutlinger Hells Angels dafür mobilisieren wollen – was aber misslang.

„Im November 2019 gab es dann einen letzten Versuch, an das Geld zu kommen“, betonte Haußmann. Als der Angeklagte am 10. Januar 2020 über Österreich nach Deutschland wieder einreisen wollte, wurde er festgenommen. Und erhielt nun die Strafe von drei Jahren neun Monaten als Quittung für den Drogenhandel „in nicht geringen Mengen – die wurde nämlich um das 654fache überschritten“.

Und wie konnte sich das Gericht letztendlich diesen schlüssigen Reim auf die ganze Geschichte machen? „Weil Sie uns Ihr Smartphone ausgehändigt haben – allerdings in dem Glauben, dass Sie sich damit entlasten würden.“

Genau das Gegenteil war der Fall: Durch die Chatverläufe vor allem zwischen dem Angeklagten und dem albanischen Aufpasser konnte nahezu lückenlos der Tatvorgang nachgewiesen werden. Und weil der Angeklagte seit seiner ersten Ankunft in Deutschland im Jahr 2012 schon „eine ganze Latte von insgesamt elf Vorstrafen“ kassiert hatte, muss der 27-Jährige nun ins Gefängnis.