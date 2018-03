Metzingen DRK-Ortsvereine freuen sich über 13 142 Euro

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Aktion unserer Zeitung, „Die gute Tat“, ist abgeschlossen. Dieses Mal hatten wir unsere Leser gebeten, Geld für die Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu spenden. 13 142 Euro sind dabei zusammengekommen. Geld, das komplett den 750 ehrenamtlich beim DRK mitarbeitenden Helfern zu Gute kommt, wie der Kreisgeschäftsführer des DRK Reutlingen, Michael Tiefensee, versichert. Das Geld kommt aber vor allem bei den Menschen an, auch bei denen, die ans DRK allenfalls dann denken, wenn ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene an ihnen vorbei fährt. „Es ist immer schön“, hat der Geschäftsführer dieser Zeitung, Thomas Scherf-Clavel, anlässlich der Scheckübergabe gesagt, „wenn das gespendete Geld in der Region bleibt.“

Das bleibt es. 19 Ortsvereine unterhält der DRK-Kreisverband, in denen engagieren sich 175 qualifizierte Frauen und Männer als so genannte Helfer vor Ort, die sich in einem rollierenden System so organisieren, dass ständig 22 Bereitschaften verfügbar sind. Das hat allein im vergangenen Jahr möglicherweise 27 Menschen das Leben gerettet, wie Tiefensee berichtet. So oft waren DRK-Helfer bei Reanimationen erfolgreich.

Dass sie schnell am Unglücksort ankommen können, ist eine Sache. Eine andere ist, zu wissen, was zu tun ist. Der Umgang mit dem Defibrillator beispielsweise gehört für die Ersthelfer zum kleinen Einmaleins. Die Defis indes, wie sie im Jargon der Rettungsdienste heißen, kommen in die Jahre: „Die Wartungsverträge laufen aus“, berichtet Tiefensee. Deswegen werden kreisweit nach und nach neue gekauft. Die kosten etwa 3500 Euro.

Möglich, dass von dem Geld aus unserer Weihnachtsaktion also auch der eine oder andere Defibrillator gekauft und einem Ortsverein zur Verfügung gestellt wird. „Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, sagt DRK-Geschäftsführer Tiefensee, „gelten nicht umsonst als Volkskrankheit.“ Solide Geräte sind da segensreich.

Rettungsfahrzeuge, Transportwagen oder mitunter sogar die großen Mannschaftstransporter gehören zum Fuhrpark der Ortsvereine. Auch das muss erst mal finanziert werden.

Das DRK lebt von Zuwendungen und Spenden, „selten von Vermächtnissen“, wie Tiefensee einräumt. Und natürlich von den 20 000 Fördermitgliedern, die im Landkreis Reutlingen mit ihrem Mindestjahresbeitrag von 24 Euro (nach oben sind der Freigiebigkeit keine Grenzen gesetzt) eine solide Basis für gesundes Wirtschaften ermöglichen. Jetzt kommen noch mal 13 142 Euro dazu.