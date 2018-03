Handball Dragos Oprea trainiert mit Neugreuthschülern

Metzingen / swp

An der Metzinger Neugreuthschule stand gestern der Handballsport im Fokus: Zu Gast war Dragos Oprea mit der Deutschen Kindersport-Akademie. Der gebürtige Rumäne Oprea lief mehrfach im Trikot der deutschen Handballnationalmannschaft auf und spielte 13 Jahre lang bei Frisch Auf Göppingen. Entsprechend viele Tipps und Tricks hatte er für die Schüler parat, die begeistert bei der Sache waren. In den Genuss des besonderen Trainings kamen dabei Buben und Mädchen von der Grundschule bis zur siebten Klasse. Womöglich wurde gestern auch das eine oder andere Talent entdeckt, das in einigen Jahren die ersten Mannschaften der TuS-Damen und des TV Neuhausen verstärken kann.