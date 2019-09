Kaiserwetter mit sommerlichen Temperaturen ließ das Drachenfest der Fliegergruppe Grabenstetten am vergangenen Wochenende zum einem gelungenen Sommerausklang für Jung und Alt werden. Am Himmel waren Großdrachen in Form von Tieren, Comicfiguren und Fabelwesen zu bestaunen, die von den Drachenfreunden meist selbst gebaut wurden und somit echte Unikate sind. Daneben waren bis zu 70 Kinderdrachen gleichzeitig in der Luft. Vor allem am Sonntag war nicht immer genug Wind für die großen Drachen da, doch das angenehme Wetter und das Rahmenprogramm machten das Fest auch in den Phasen der Flaute zum Vergnügen.

Lustige Kreationen am Himmel

Mit selbstgemachten Flammkuchen, Maultaschen, Currywurst und weiteren Köstlichkeiten scheuten die Segelflieger keine Mühe, um die Besucher aus nah und fern kulinarisch zu verwöhnen. Die Zahl von über 5000 Essens-Portionen, welche die Flieger an die Besucher ausgegeben haben, lässt erahnen, wie viele Menschen aus der Umgebung die bunten Kreationen am Himmel auf den Flugplatz Grabenstetten gelockt haben.

„Es war ein neuer Rekord bei der Besucherzahl“, sagte der Chef-Organisator der Fliegergruppe, Sandro Süß. „Es freut mich zu sehen, wie der ganze Verein mit anpackt. Wir sind uns bewusst, dass es in heutiger Zeit nicht selbstverständlich ist, dass alle Mitglieder ihre Freizeit zur Verfügung stellen und an einem Strang ziehen“, so Süß. Auch die Jugendlichen der Fliegergruppe beteiligten sich zahlreich: Sowohl den Segelflug als auch den Modellflug versuchten sie den Besuchern am Simulator näher zu bringen. Kinder durften unter Aufsicht der Jugendgruppe kleine Gleitflugzeuge aus Styropor basteln und bunt bemalen.

Die Drachenfreunde haben im Rest des Herbstes noch einige Termine im Kalender stehen. Die Segelflieger hingegen können nun entspannt die Saison ausklingen lassen. Anfang November beginnt für sie dann die alljährliche Wartung der Segelflugzeuge in der Werkstatt des Vereins. Ein Drachenfest wird es in Grabenstetten auch im Herbst 2020 wieder geben.

Das könnte Sie auch interessieren: