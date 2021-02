Heimlich, still und leise – und wegen der Pandemie ohne viel öffentliches Aufhebens, wurde jüngst ein neues Kapitel in Seeburgs Dorfgeschichte aufgeschlagen. Auch ohne offizielle Einweihung zum 1250. Ortsjubiläum im vergangenem September ist in das neue Dorfgemeinschaftshaus inzwischen Leben ei...