Einige Monate bevor man in den Schwimmbädern angesichts der ersten Corona-Welle die Hähne zudrehte, erlebte Jürgen Buchfink im Schwimmunterricht einen jener Momente, die ihm Sorge bereiten. In einer vierten Klasse an der Grundschule in Heroldstatt stellte der Vorsitzende der Bad Uracher Ortsgrupp...