Rulamanschule Diskussion um Sanierung vertagt

Grabenstetten / Alexander Thomys

Mit zahlreichen Aufgaben ist die Sanierung der Grabenstetter Rulamanschule verbunden. „Eigentlich sollte nur die Elektrik erneuert werden“, erinnert sich Bürgermeister Roland Deh an die Anfänge der Planungen. „Dann kam aber eines zum anderen.“ So ließ die Gemeinde ein Gutachten zum Brandschutz erstellen, das einige Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigte. Aus der Lehrerschaft kamen die Wünsche nach einer besseren Beleuchtung und Schall mindernden Decken, um sich vor Legionellen zu schützen soll ein Durchlauferhitzer in die Wasserleitung eingebaut werden.

Allesamt Projekte, die nicht wenig Geld kosten. „Konservativ gerechnet werden wir mindestens 840 000 Euro benötigen“, bilanziert Schultes Deh. „Für eine Gemeinde wie Grabenstetten ist das schon eine große Summe.“ Gleichwohl nagt der Zahn der Zeit an der Schule, vom Land winken Zuschüsse aus einem bis 2021 laufenden Schulsanierungsprogramm. „Das Land könnte 33 Prozent der anerkannten Kosten tragen“, schilderte Deh.

Im Grabenstetter Gemeinderat entspann sich am Dienstagabend eine intensive Diskussion um die Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahmen. „Jedes einzelne Zimmer wurde da in Augenschein genommen“, so Deh, der den Tagesordnungspunkt am Ende vertagte. Nun will der Bürgermeister die Räte zu einem Vor-Ort-Termin einladen.