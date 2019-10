Im Kinder- und Jugendforum haben die Teilnehmer den Wunsch nach einer Dirtbahn am Jusi geäußert. Nun wurde ihnen der Wunsch schon vor Weihnachten erfüllt mit der Grobmodellierung nach ihrer eigenen Planskizze.

Tables und Schanzen

Der Gemeinderat hatte in seiner September-Sitzung grünes Licht für die Kosten gegeben, damit der für den Kunstrasenplatz gerade vor Ort befindliche Bagger die Grobmodellierung übernehmen kann. Am Freitag vor der Oktober-Sitzung schauten dann einige Beteiligte, neben Jugendlichen auch einige Gemeinderäte, Eltern, Jugendliche und Bürgermeister Rainer Taigel zu, wie „tables“, also Tische bestehend aus Sprungschanze, Mittelstück und Landehang, und andere Erdhügel grob geformt wurden für die Funsportart „Dirt Jump“, was übersetzt „Schmutzsprung“ heißt.

Tester waren unterwegs

Die Variante des Radsports entstand in Zeiten der BMX-Räder oder eben einem „Dirt-Bike“, dem Mountainbike. Die Tricks für die Sprünge durch die Luft sind sehr variantenreich wie „Motowhip“, wenn das Rad im Sprung quer zur Bewegungsrichtung gestellt wird, der „Tabletop“, wenn das Mountainbike in die Luft „gelegt“ wird, oder der „Onehander“, mit nur einer Hand am Lenker, während der andere Arm nach oben oder zur Seite getreckt wird.

Erste Tester waren schon auf der nur grob modellierten Anlage beim gerade entstehenden Kunstrasenplatz unterwegs. Jetzt sind die Nutzer selbst und ihre Eltern gefragt, um in Eigenleistung die Bahn auszuarbeiten und damit eine neue Attraktion für die Jugend in der Gemeinde zu schaffen.

