Polizei Dieb kommt offene Tür gelegen

Metzingen / swp

Eine unverschlossene Terrassentüre hat sich am Dienstag ein noch unbekannter Dieb zunutze gemacht und ist in eine Wohnung in der Schützenstraße eingestiegen. Zwischen elf Uhr und 23 Uhr schlich sich der Unbekannte in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchte sie nach Stehlenswertem.

Mit einem Fernseher, einer Spielekonsole und einer Virtual-Reality-Brille machte er sich anschließend aus dem Staub. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1700 Euro beziffert. Das Polizeirevier Metzingen, Telefon (0 71 23) 9240, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Dieb möglicherweise beim Abtransport seiner auffälligen Beute beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können.