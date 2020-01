Das Mitleid mit den in einem Krefelder Zoo verbrannten 40 Menschenaffen ist groß. Zu schrecklich ist die Vorstellung, wie diese armen Tiere, in ihre Käfige gesperrt, dem Wüten des Feuers hilflos ausgeliefert waren. Das Mitleid mit den 55 Millionen Schweinen, die jährlich in Deutschland geschlach...