Es passiert wenig dieser Tage. Ein Blick auf den Veranstaltungskalender der Stadt Metzingen verheißt dieser Tage gähnende Langeweile. Es ist nichts los. Immerhin wird es nochmal sommerlich warm, das sei denen ein Trost, die mit heimischer Sonne Vorlieb nehmen müssen, weil der Genuss der karibischen Variante doch mit durchaus nennenswerten Kosten verbunden ist. Vor dem Hintergrund könnte es spannend werden, das Bestreben der Bundes-SPD zu verfolgen. Die Suche der Genossen nach einem Vorsitzenden-Tandem hätte das Sommerloch fast allein gefüllt, hätte nicht der verzweifelte Versuch des FC Bayern München, den Fußballspieler Leroy Sané für die laufende Saison zu verpflichten, für noch mehr Schlagzeilen und mediales Interesse gesorgt. Nun kommt er wohl doch nicht und taucht allmählich ebenfalls ein ins tiefe Loch sommerlicher Lethargie. Doch weit weniger schnell verschwinden einige Zahlen aus dem Gedächtnis: Etwa die Ablösesumme für den kindlich wirkenden Fußballspieler und dessen geschätztes Gehalt. Zurzeit verdient er wohl 105 000 Euro. Aber in der Woche. Das sind fünf Millionen Euro im Jahr, hinzu kommen Tantiemen aus Werbeverträgen und Zuschläge für gewonnene Spiele. Kurzum: Der Mann ist wohlhabend, um nicht zu sagen vermögend. Und jetzt kommt der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel ins Spiel: Er möchte die in Deutschland vor Jahren abgeschaffte Vermögenssteuer wieder einführen. Nun ist die Idee ebenso gut wie alt, und es wird nicht lange dauern, da wirft man der SPD vor, den Sozialneid schüren zu wollen. Es ist immer wieder spektakulär, wie sich die politischen Lobbyisten Superreicher aus der gesellschaftlichen Verantwortung ziehen können, wenn von ihnen ein Beitrag fürs Gemeinwohl eingefordert wird. In Metzingen erleben Kinder dieser Tage schöne Ferien im Familienzentrum. Zwei Wochen Ganztagsbetreuung, Mittagessen, Ausflüge und Spiele inklusive. Inhaber der Metzingen-Card bezahlen dafür 50 Euro. Das ist nicht viel. Doch für einige Eltern ist auch das ein fetter Posten im Haushaltsbuch, und für ihre Kinder sind dies die schönsten Tage im Jahr. Zehn Milliarden Euro, so rechnet es die SPD vor, könnten durch eine Vermögenssteuer zusätzlich eingenommen werden. Vielleicht würden dann zwei Wochen Ferienprogramm noch günstiger. Des Leben wäre einfacher, wenn das große Fressen endet, wo satt sein beginnt.