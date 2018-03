Neuhausen Die wimmelnde Welt im Wassertropfen

Ökomobil ist seit 1987 auf Tour

In allen vier Regierungsbezirken des Landes Baden-Württemberg gibt es ein Ökomobil. Fürs Regierungspräsidium Tübingen ist Sabine Reußink Ansprechpartnerin, Konrad-Adenauer-Straße 20, 72072 Tübingen, Telefon (0 70 71) 757 38 05, E-Mail: oekomobil@rpt.bwl.de. Im Jahr 1987 wurde erstmals in Tübingen ein Lastwagen in ein rollendes Naturschutzlabor umgebaut und mit allem ausgestattet, was notwendig ist, um Neugier auf die Natur zu wecken, Zusammenhänge begreifbar zu machen und Eigeninitiative zu fördern. Das Tübinger Ökomobil spielte über lange Zeit hinweg die Vorreiterrolle in der mobilen Naturschutz- und Umweltbildung in Deutschland. Das Ökomobil kommt jeweils auf Einladung vor Ort, damit Kinder und Erwachsene die Natur vor der eigenen Haustür erleben und kennen lernen können. Innerhalb Baden-Württembergs ist der Besuch des Naturschutzlabors sogar kostenlos.