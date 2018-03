Metzingen Die Welt auf Schwäbisch

Metzingen / Chiara Tortorella

Er wird mit tobendem Applaus begrüßt: Dodokay ist mit seinem Programm „Schwaben – Menschen – Abenteuer“ zu Gast in der Metzinger Stadthalle. Es ist nicht das erste Mal, dass er hier begrüßt wird, denn vor knapp 30 Jahren habe er die Metzinger Bühnenluft schon einmal schnuppern können, als er mit seiner Theater-AG auftrat.

Heute steht der gebürtige Reutlinger mit seiner eigenen Show auf der Bühne und bringt das Publikum mit seiner schwäbischen Comedy zum Lachen. Mit einem Mix aus Moderation und synchronisierten Filmausschnitten – natürlich auf schwäbisch – erklärt er, „wie dr Schwob so tickt“. Tatsächlich begann seine Karriere nämlich auf der Internetplattform Youtube, auf der er kleine synchronisierte Clips hochlud. Dank ihm konnten von nun an Menschen aus aller Welt wie sogar der bedeutende Politiker Barack Obama, Kurzzeit-Dschungelbewohner und Arnold Schwarzen­egger den herrlichen schwäbischen Dialekt.

Die Schwaben im Alltag

Zutiefst mit den Schwaben verbunden, hat es sich Dominik Kuhn zur Aufgabe gemacht, den Schwaben während seines Alltags genau zu beobachten und ihn zu typisieren. Seine Ergebnisse teilt er dem Publikum zwischen den Filmsequenzen mit: Egal ob beim Einkaufen, beim Bäcker oder beim Arzt – der Schwabe ist unverkennbar.

Vor allem dann, wenn er vor einer Kamera sprechen soll wie beispielsweise Feuerwehrhauptmann Herbert Nägele. Sobald eine Linse auf ihn gerichtet wird, mutiert der sonst so lockere Schwabe zu einem stocksteifen Etwas und beginnt, bemüht hochdeutsch sprechend, mit komplizierten Verlautbarungen den Brandhergang zu schildern.

Dodokay gelingt es mit seiner Darstellungsweise, über den Schwaben aufzuklären und ihn als liebenswertes, aber seltsames Geschöpf zu charakterisieren, denn generell gilt: „dr Schwob isch abartig“. Das Konzept vom Wechsel zwischen Moderation und knackig-kurzen Filmausschnitten kommt beim Metzinger Publikum sehr gut an, welches ihn mit immer wieder ertönendem Beifall für seine lustigen Witze belohnt. Ein gelungener Abend für Dodokay und tatsächlich „sieht der jo in echt gar edd so schlecht aus“.