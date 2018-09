Dettingen Die Tradition des Backens soll leben

Von Christina Hölz

Wenn das mal kein bedeutungsschweres Duell ist: Mut gegen Tradition, Innovationsgeist kontra Herzensangelegenheit. Auf diesen Nenner lässt sich die Debatte darüber bringen, ob die Dettinger Backhaus-Hockete künftig an den Kunsthandwerkermarkt angegliedert wird oder weiter eine eigene Festadresse bleibt. Nur mit weniger Vereinen und wohl auch weniger Gästen. „Das ist eine Sache, die einfach gut überlegt gehört“, fasste FWV-Chef Dr. Rolf Hägele zusammen. Er hatte mit seinem Vorschlag in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die Mehrheit auf seiner Seite: Ad hoc wollte das Gremium diese „weitreichende Entscheidung“ (Bürgermeister Michael Hillert) nämlich nicht treffen. Nach vierwöchiger Bedenkzeit stimmen die Kommunalpolitiker nun erst Ende Oktober über die Zukunft des einst populären Festes ab.

Es war ja zu erwarten. Das Thema Backhaus-Hockete (wir berichteten) polarisiert. Und es birgt vor allem emotionales Potential. Wer mordet schon gerne eine im Ort geliebte Tradition? Seit mehr als 40 Jahren wird die Dettinger Hockete gefeiert. Und nicht nur Gemeinderat Wolfram Beck kann sich gut daran erinnern, wie er als Junge einst durch die rappelvolle Festmeile streunerte. „Damals war unheimlich viel los.“

In der Tat galt der Hock einmal Publikumsmagnet. In den vergangenen Jahren fanden sich jedoch immer weniger Ehrenamtliche aus den Vereinen, die dort Dienst taten. Einige Clubs sagten ganz ab, das riss Lücken und lockte schließlich auch weniger Gäste. Kurz „Das klassische Konzept funktioniert nicht mehr“, urteilt Regine Ries vom Kulturamt der Gemeinde

Daher der Vorschlag der Verwaltung und des Arbeitskreises Kultur: Gemeinsam mit den Vereinen wollen sie „neue Wege gehen“ und dabei dennoch die Tradition des Backens in Dettingen hochhalten. „Das ist uns wichtig“, erklärt Regine Ries und verweist auch auf Backaktionen im Rahmen des Projekts „Gesunde Gemeinde.“

Der Brauch, der in der Ermsgemeinde in gleich drei Backhäusern gepflegt wird, könnte künftig beim Kunsthandwerkermarkt zu Ehren kommen. Mit dem erfolgreichen Marktwochenende Mitte Oktober soll der Traditionshock fusionieren, interessierte Vereine können sich an die vorhandene Infrastruktur hängen, die Kosten für Werbung fielen flach.

Soweit das neue Konzept. Und zumindest einem im Gremium gefällt es kaum: Karl-Heinz Dirr, seines Zeichens FWV-Gemeinderat, Vorsitzender des Dettinger Liederkranzes und immer wieder gut für eine gepflegte Grantelei. „Für meinen Verein bleibt der Backhaus-Hock die Haupteinnahmequelle“, stellt er klar. Zwischen 14 000 und 16 000 Euro kämen an diesem Wochenende für den Liederkranz zusammen – Geld, das er nicht verlieren will. Zulauf hätten die Sänger am Backhaus genug („die Leute stehen 45 Minuten für einen Rahmkuchen an“), auch an Helfern mangelt es dem Liederkranz wohl nicht. Kurz „Für uns wird das im Oktober alles schwieriger, auch die Zelte muss man heizen“, erklärte Dirr und gab an, sich der Stimme zu enthalten.

Auch die Feuerwehr, bislang einer der Hauptakteure der Hockete, will beim Kunsthandwerkermarkt kein Anhängsel sein, betont CDU-Rat Simon Nowotni, Mitglied der Wehr. Er schlug vor, die Backhaus-Hockete weiter aufzuwerten, etwa mit Energietag, Oldtimern und Schlepperschau. Aber das Fest als solches sterben lassen? „Es wäre einfach schade um diese Tradition.“

Die Oldtimer sieht Regine Ries schon beim, Frühlingserwachen („da schaffen wir uns unsere eigene Konkurrenz“), und mit dem Brauchtum ist es so eine Sache: „Ich liebe Traditionen“, bekannte Archibald Fritz, Sprecher der Unabhängigen Liste. „Aber auch wir sehen die Tendenz, dass es für viele Vereine beim der Hockete immer schwieriger wird.“

Der Grund, weswegen etliche Redner im Gremium dem neuen Konzept offen gegenüber stehen. „Ein sinnvoller Gedanke“, befand der CDU-Vorsitzende Wolfgang Budweg. Schlüssig sei der Plan, lobte FWV-Mann Rolf Hägele. Er relativierte allerdings: „Wer auf einen Markt geht, ist im Kopf anders unterwegs. Der will was anschauen und kaufen, nicht an einen Biertisch sitzen.“

Überhaupt hadern die Räte vor allem mit einer Sache – dem Datum des Marktes: „Das zweite Oktoberwochende ist zu spät und zu kalt für einen Hock. Da muss man noch im Freien sitzen können“, so Archibald Fritz weiter.

Wie Wolfgang Budweg fordert er, den Markt auf einen früheren Termin zu legen, um den Weg fürs neue Konzept frei zu machen.

Das aber sei nicht möglich, sagte Regine Ries. Die Marktbeschicker haben einen festen Fahrplan, für sie ist Dettingen als Fixtermin seit Jahren Mitte Oktober gelistet. „Wir können nicht verlegen, sonst fangen wir mit dem Kunsthandwerk ganz neu an.“

Was nun? Die Entscheidung wird den Dettinger Räten selbst in vier Wochen nicht leicht fallen. Auch wenn FWV-Mann Frieder Scheiffele am Ende eindringlich mahnte: „Ich vermisse den Mut und den Innovationsgeist, der Dettingen sonst ausmacht.“ Die Gemeinde sei mit vielen Veranstaltungen voran gegangen, sagte er – und empfahl: Ausprobieren und wenn die Idee scheitert, neu nachdenken.“

Vielleicht hilft es ja locker zu bleiben, wie Wolfram Beck („wir sollten die Hockete nicht schlecht reden“) und Klaus Hirrle empfehlen („ich bin auch schon im Oktober im T-Shirt über den Markt gegangen).

In jedem Fall, wünscht sich Bürgermeister Michael Hillert in den kommenden Wochen einen Diskurs mit den Bürgern. „Für Anregungen sind wir dankbar.“