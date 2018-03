Grafenberg Die süßen Seiten Stuttgarts

Grafenberg / swp

Die VHS lädt zu einem Stadtspaziergang mit süßer Verkostung in Stuttgart ein. Gute Laune, körperliches Wohlgefallen, Reisestimmung und Lebenslust sind mitzubringen. Die Leitung hat Stadtführerin Sybille Böpple. Es gibt Geschichten, die längst Historie sind auf einer Tour durch Stuttgart. Wie immer bleibt nach der Führung noch etwas Zeit um zu bummeln. Treffpunkt ist am Mittwoch, 21. März, um 12.45 Uhr am Bahnhof in Metzingen, Gleis 2 (Rückkehr gegen 18.30 Uhr). Anmeldungen im Rathaus Grafenberg bei Stefanie Maisch, Telefon (0 71 23) 93 39 11.