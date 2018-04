Neuhausen Die Suche hat ein Ende: Jörg Sautter wird neuer Pfarrer

Neuhausen / Regine Lotterer

Für die evangelische Kirchengemeinde Neuhausen gibt es eine gute Nachricht: Ab Sommer haben die rund 2600 Gemeindemitglieder wieder einen Seelsorger. Jörg Sautter soll am 22. Juli ins Amt eingeführt werden, derzeit wirkt er als Pfarrer in der Doppelgemeinde Hengen-Wittlingen, in der er seit März 2011 tätig ist. Die Alb verlasse seine Familie schweren Herzens, sagt Sautter. „Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt und werden die Gemeinde vermissen.“

Gleichwohl freue er sich natürlich auf die neuen Herausforderungen im Ermstal. Zumal es in Neuhausen eine ausgesprochen lebendige Kirchengemeinde gibt, in der sich zahlreiche Gläubige engagieren. „Wir konnten uns deshalb gut vorstellen, hier als Familie zu leben.“

Ein Satz aus der Stellenausschreibung des Neuhäuser Kirchengemeinderats hat Sautter dabei besonders gut gefallen, wie er sich erinnert. Gemeindearbeit werde auf Beziehungen aufgebaut, formulierten die Neuhäuser, eine Erfahrung, die das Ehepaar Sautter genau so unterschreiben kann: „Das haben wir auf der Alb selbst gemerkt.“

Familiär passe der Wechsel ins Ermstal momentan ebenfalls gut, erläutert Sautter. Die älteste Tochter besucht derzeit die dritte Klasse, in gut einem Jahr steht also der Wechsel auf die weiterführende Schule an. Das Pfarrhaus in Neuhausen haben Jörg Sautter und seine Frau Miriam ebenfalls schon besichtigt. Noch stehen einige Reparatur- und Verschönerungsarbeiten an, danach kann die sechsköpfige Familie einziehen.

Aufgewachsen ist der 37 Jahre alte Pfarrer in Sonnenbühl-Willmandingen. Nach dem Abitur hat er sich an der Eberhard-Karls-Universität eingeschrieben. Zur Theologie brachte ihn damals seine eigene Suche nach dem Sinn des Lebens. Schon davor hatte er sich in einem christlichen Jugendkreis engagiert, der ihm Hilfe und Halt auf seiner Suche bot.

Jugendarbeit ist ihm wichtig

Sein Amt als Bezirkskonfirmandenpfarrer wird Sautter auch nach seinem Wechsel ins Ermstal weiter ausüben. Zumal ihm die Jugendarbeit besonders am Herzen liegt. In seiner derzeitigen Gemeinde hat er auf diesem Feld einiges bewegt, unter anderem hat er ein Jugendcafé etabliert, das bei der Zielgruppe bestens ankommt. Ebenfalls im Blick behält er die Bedürfnisse von jungen Familien: „Hier gibt es natürlich ganz automatisch viele persönliche Anknüpfungspunkte.“

Mit der Investitur des neuen Seelsorgers geht für die Neuhäuser Protestanten eine lange pfarrerlose Zeit zu Ende. Die seelsorgerliche Arbeit in der Gemeinde musste seit Juni 2017 auf mehrere Schultern verteilt werden. Die Hauptlast schultert momentan der Glemser Pfarrer Ulrich Rapp, dessen Deputat während der Vakatur von 75 auf 100 Prozent aufgestockt worden ist. Außerdem hilft Jürgen Sachs ein Mal im Monat in der Zwölfapostelkirche aus. Er ist als Vertretungspfarrer beim Dekanat angestellt und springt ein, wenn Not am Mann ist.

Während sich die Neuhäuser nun also freuen können, müssen sich die evangelischen Christen in Hengen und Wittlingen nach einem neuen Seelsorger umsehen. „Viele sind sehr überrascht, dass wir weggehen“, sagt Jörg Sautter. Schließlich war die Familie auf vielfältigen Ebenen in die Dorfgemeinschaft integriert. Beispielsweise ist der Pfarrer Jugendtrainer beim TSV Wittlingen. Selbst gekickt hat er einst beim FC Erpfingen/Willmandingen.