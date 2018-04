Metzingen Die Stadt der kurzen Wege und der langen Finger

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Am Wochenende haben vermutlich Jugendliche eine Scheibe im Gemeindehaus der Martingskirche eingeworfen. Der materielle Schaden wäre vermutlich leichter zu verkraften, wäre es nicht bereits das sechste Fenster innerhalb eines Jahres. So ein Fenster zu ersetzen, kostet etwa 200 Euro, und selbst wenn Versicherungen für den Schaden aufkommen, zahlt es am Ende doch die Allgemeinheit, sei es über steigende Versicherungsprämien. Wesentlich gravierender ist das Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter, die im Gemeindehaus arbeiten oder sich dort abends treffen. Heidemarie Prax beispielsweise. Sie leitet dort das Sekretariat der Martinskirchengemeinde und das der Familienbildungsarbeit (Fba). Doch jetzt fühlt sie sich nicht mehr wohl. Es ist ja nicht so, dass immer nur die Scheiben mit einem Knall zu Bruch gehen. Meist gehen diese Straftaten einher mit ruhestörendem Lärm.

Am Montag hat sich die Polizei den Schaden angesehen. Der seit Februar kommissarische Revierleiter Martin Wurz kennt die Problematik, kann aber nicht viel ausrichten: „Wir müssten schon Glück haben und die Täter in flagranti erwischen“, sagt er. Immerhin hat die Polizei die Präsenz dort erhöht. Nächtens fahren Streifen vorbei.

Heidemarie Prax indes hat vorerst ihre eigenen Konsequenzen gezogen: Abendliche Sitzungen der Fba hat sie ins Haus Matizzo verlegt: „Da ist es sicherer“, sagt sie. Metzingens derzeit oberster Polizist hofft unterdessen auf das Verhandlungsgeschick von Metzingens OB Dr. Ulrich Fiedler, dem es zusammen mit Anwohnern, Sozial- und Jugendarbeit gelungen ist, den vor etwa eineinhalb Jahren noch ähnlich umtriebigen Kelternplatz zu befrieden. Auch, weil er das Gespräch mit den Jugendlichen gesucht hat und diese durchaus zu Kompromissen bereit waren.

Ein anderes Problem ist in Metzingen wie in anderen Städten auch der Fahrraddiebstahl. In welchem Ausmaß die Sieben-Keltern-Stadt davon betroffen ist, kann Martin Wurz derzeit noch nicht anhand exakter Fallzahlen einschätzen. Die Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums wurde dieser Tage erst veröffentlicht, jetzt müssen die Zahlen für Metzingen noch herausgefiltert werden, sagt er. Gefühlt werden jedenfalls zu viele Räder gestohlen, sagt Martin Spieler, der sich im Zukunftsteam Infrastruktur und Verkehr auch mit diesem Thema befasst: „Ich habe so viele Bekannte, denen die Räder gestohlen wurden.“ Das hat eine fatale Folge: Obwohl Metzingen schon als Stadt der kurzen Wege bezeichnet wurde, nehmen viele lieber das Auto. Die Folgen sind vollbesetzte Parkplätze und mehr Autoverkehr als notwendig wäre. Martin Spieler verweist in dem Zusammenhang auf eine Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), die in Metzingen vor wenigen Jahren ergab, dass neben einem gut ausgebauten Radwegenetz vor allem sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gewünscht werden. Diese beide Faktoren können die Akzeptanz des Radfahrens deutlich erhöhen.

Vor allem im Bereich des Bahnhofes möchten nicht nur Pendler so etwas wie ein Fahrradparkhaus. Das hört sich spektakulärer an, als es ist. Je nach System und Bauart können das blickdichte oder durchsichtige Boxen sein, die man für etwa 100 Euro pro Jahr mieten kann. Da drin sind Räder sicher aufgehoben, eventuell auch Einkäufe, wofür die blickdichte Variante ideal wäre, sagt Spieler.

Die Frage freilich: Wo sollte so ein Fahrradparkhaus stehen? Dass ersatzweise immer mehr Fahrradbügel auf dem Bahnhofsvorplatz aufgestellt werden, hält Metzingens Baubürgermeisterin Jacqueline Lohde beispielsweise für weniger zielführend. Die Räder neigen zum Umfallen, und wer sie stehlen will, findet Mittel und Wege. Die Bahn, sagt sie, fühlt sich dafür nicht zuständig. Allerdings möchten Vertreter der Bahn im Juni der Stadt ein Konzept zum Thema Barrierefreiheit vorlegen. Denkbar sind zurzeit zwei Varianten, entweder ein Aufzug oder eine Rampe. Die aber darf nicht mehr als fünf Prozent Gefälle haben, wird also möglicherweise bis zu 100 Meter lang. Am Ende ist das eine wie das andere eine Frage des Platzes.