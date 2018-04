Hülben Die Selbstversorgung als Auftakt

Hülben / Wieland Lehmann

Mit einem Geburtstagsständchen stimmte das Orchester des Musikvereins, das unter Leitung von Regina Korneck steht, auf den Festabend des Obst- und Gartenbauvereins in der Rietenlauhalle ein. Anschließend blickte OGV-Vorstand Matthias Tammer auf sechs Jahrzehnte lange Vereinsgeschichte zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die unzulängliche Versorgung Grund genug, sich auf den eigenen Obst- und Gartenbau zu orientieren. Und bei einem Schnittkurs in Hülben kam es vom Kreis zur Anregung, dafür auch einen Verein zu gründen, um dem Anbau auch einen Auftrieb und eine sachkundige Begleitung zu geben. So kamen am 25. April 1958 30 Hülbener zusammen, um dem Anliegen auch Taten folgen zu lassen und den Obst- und Gartenbauverein Hülben aus der Taufe zu heben.

Inzwischen wurde der Verein ein fester Bestandteil in der Ortsgemeinschaft, beteiligte sich an Festen, beteiligte sich auch am Bau der Sporthalle mit 2000 Mark, ließ sich mit Unterweisungen und Fachvorträgen schulen und unternahm Lehr- und Ausflugsfahrten. Da kam es mitunter vor, dass umliegende Vereine auch mal von einem „Ausflugsverein“ sprachen. Doch das war durchaus nicht so. Lag es daran, dass Obstbäume weniger im Fokus standen als Beerenobst? Blickte man von der Hülbener Höhe mit über 700 Metern doch auf die Streuobstwiesen herunter.

Mit seinem Grußwort, das eigentlich ein begründeter und belegbarer Vortrag über geologische und klimatische Verhältnisse in dieser Höhe war, wendete sich Dietmar Bez, Vorsitzender des Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine, der Darstellung in der Festschrift des Kreisobstbauverbandes zum 75-jährigen Jubiläum im Jahre 2004 zu, in der es zu Hülben hieß: „Auf Grund der Tatsache, dass Hülben über 700 Meter hoch liegt ist der Anbau von Obst, wie zum Beispiel Apfel, Birne und Kirsche reine Nebensache und uninteressant.“ Lässt sich diese Darstellung wirklich aufrechterhalten?

Dietmar Bez ging auf die Wasserversorgung ein. Erst 1912 sei Hülben an die Wasserversorgung angeschlossen worden. Wasser aus der Hüle oder aufgefangenes Regenwasser sei bis dahin sicher kein Alltagsgetränk gewesen, sondern, wie auch in anderen Gemeinden, der Most. Woher sei also das Mostobst gekommen? Dietmar Bez verwies auf höher gelegene Orte wie dem Münsinger Ortsteil Auingen und Gruorn, wo stets reichbehängte Apfelbäume zu sehen waren.

Bez ging zudem auf die besondere Lage von Hülben ein, auf die Bedingungen für die Landwirtschaft und die damit zusammenhängende Lebenssituation seiner Bewohner. Er zitierte aus dem „Heimatbuch des Bezirks Urach“ aus dem Jahr 1933 von Hans Schwenkel, einem gebürtigen Hülbener. Dort heißt es, dass „die Obstzucht in Hülben trotz des rauhen Klimas ständig zunimmt. So wurden für das Jahr 1929 etwa 1350 Apfelbäume, wenig Birnen-, Zwetschgen- und Kirschbäume angegeben.“ Dietmar Bez zeigte sich „ziemlich sicher, dass der Ernteertrag der im Ort vorhandenen Apfelbäume einen gewissen Sockel für die Mosterzeugung im Ort darstellte“. Und er war sich auch sicher, dass der ehemalige Ortskern von Hülben mit einem Gürtel aus Streuobstwiesen umgeben war.

Mit dem Klimawandel werde der Anbau von Obstbäumen auf der Hochfläche der Schwäbischen Alb klimatisch begünstigt, es gebe auch neue und alte Sorten, die an die klimatischen Bedingungen angepasst seien. Mit einem Zitat von Martin Luther ermunterte er dazu, den Obstbäumen die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Wie man weiß, hat der Verein ja auch im Rahmen des Ökokontos der Gemeinde schon 53 Obstbäume gepflanzt. Und der Verein bepflanzt und pflegt auch die Grünflächen der Gemeinde.

Hülben hat schon immer ein besonderes Verhältnis zu Dettingen, auf das Roland Lieb, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Dettingen, einging. Und er hatte, ganz im Sinne der vorherigen Ausführungen, sogar einen Apfelbaum als Geschenk mitgebracht, einen der Sorte Gehrers Rambour, eine fruchtbare Mostsorte. Und das auch noch mit schelmischem Blick: Die Zweige waren mit Kirschenbildchen behängt.

Popmusik im Bläsergewand

Nach dem geschichtlichen Rückblick, zum Obstbau in Hülben und einem zukunftsorientierenden Ausblick, bot dann der Musikverein auf der Bühne mit ästhetisch originellem Blumenschmuck, ein Programm, das nicht nur vom Spektrum seines Repertoires zeugte, sondern auch von seiner musikalischen Qualität und seiner Spielfreude. Dass Marsch und Polka zu einem Blasorchester gehören, versteht sich von selbst. Doch es ist immer wieder verblüffend, wenn selbst Schlager und Popmusik im Bläsergewand zu hören sind.

Daneben hatte man dann auch Gelegenheit zum Austausch, zu Gesprächen mit Freunden und Bekannten.