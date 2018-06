Die Woche Peter Kiedaisch über die WM und das Hochwasser Die richtigen Lehren

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Manchmal müssen Lektionen weh tun, damit sie gelernt werden. Schon der Volksmund kennt dieses selbstquälerische Verhalten und nennt es: Wer nicht hören will, muss fühlen. Wer am Mittwoch beispielsweise das Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitverfolgt hat, wird sich an die Fingerzeige erinnert haben, die der Bundestrainer während der ersten zwei Spiele zwar vermutlich registriert, aber nicht ernst genommen hat. Welche Interessen haben ihn bewogen, zwei bereits aussortierte Verlierer des Mexiko-Spiels ohne Not nochmals zu bringen? Wenige Sekunden nach Spielende telefonierte ein sichtlich gut gelaunter Herr auf dem Lindenplatz und brüllte lachend in sein Handy. Weil er russisch sprach, bleibt der tiefere Sinn seiner Unterhaltung für die meisten von uns verborgen, jedoch waren immer wieder zwei Worte zu vernehmen: „Optimisme“, das heißt Optimismus, und Kroos. Das heißt „derzeit Deutschlands höchstbezahlter Jogger“. Und zwischendrin immer wieder „Hahaha“, das heißt „ich bin’s zufrieden.“ Was ein bis vor wenigen Wochen, bis zur Özil-Gündogan-Affäre, unbescholtener Bundestrainer zu tun hat, liegt auf der Hand: zurücktreten. Doch auch in Metzingen gab es zuletzt schmerzhafte Lehren. Starkregen kann zu Überschwemmungen führen. Dazu brauchte es noch nicht mal das, was Statistiker als hundertjähriges Hochwasser bezeichnen. Ein heftiger Gewitterschauer mag genügen. Deswegen hat FDP-Stadtrat Bernhard Mohr in der jüngsten Gemeinderatssitzung nachgehakt: Welche Konsequenzen zieht die Stadt? Stimmt die Bemessung für den Querschnitt der Kanalisation? Nicht gefragt hat er, ob der Querschnitt des über die Jahrhunderte versinterten, also durch Kalkablagerungen verengten, Ermskanals neue Pegelrichtwerte erfordert. Immerhin scheint jetzt geklärt, warum die zwei Pumpen in einem Abwasserschacht unterhalb der Öschhalle zwar liefen, aber das Wasser nicht raus auf die Noyon-Alle brachten. Eine Membran war defekt, sodass die Brühe immer wieder zurückfloss. Jetzt werden die Pumpen repariert. Zudem schließen die Stadtwerke einen Wartungsvertrag ab mit Fernüberwachung. Und: Querrinnen sollen auf dem Parkplatz vor der Halle das Wasser in eine andere Richtung führen. Die Stadt hat die richtigen Lehren gezogen, in Sachen Ermskanal muss sie den Dialog mit dem Betreiber indes noch suchen.