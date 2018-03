Metzingen Die Osterhasen bringen den Frühling in die Stadt

Die Osterhasen bringen den Frühling in die Stadt

Metzingen / Mara Sander

Den Frühlingstag am Samstag werden viele Menschen, die nach Metzingen kamen, nicht vergessen, denn bilderbuchmäßiger hätte er kaum sein können. „Traumhaft, da macht Einkaufen Spaß“, solche Sätze waren nicht nur einmal zu hören.

Sonnenschein, blauer Himmel und die Osterkation der Metzingen Marketing und Tourismus GmbH – kurz MMT – machten in der Innenstadt fröhliche Einkaufslaune und gleichzeitig Muße zum Entspannen bei einem Cappuccino in den Straßencafés. Und nicht nur die Kinder durften sich über kleine Geschenke freuen, die eine lustige Hasenfamilie an die Besucher verteilte. Unter dem kuscheligen Fell von Meister Lampe versteckten sich Schüler und Studenten, die sich auch auf Augenhöhe mit den Kleinen begaben und versicherten „wir beißen nicht“, falls doch mal jemand aus der „Pampersgeneration“ etwas „fremdelte“.

Hartmut Notheis hatte seine Pferde eingespannt für Kutschfahrten rund um den Marktplatz. Auch das Ponyreiten war neben einem Streichelzoo natürlich auch eine Attraktion für die Kinder. Am Stand des Vereins Notnagel gab es reichlich österliche Deko- und Geschenkartikel, die für den guten Zweck verkauft wurden. Verschiedene Bastel- und Malaktionen für die Kleinen ermöglichten einen entspannten Einkauf für die Großen.

Zum ersten Mal präsentierte sich bei der jährlichen Aktion auch das Osterei-Museum Sonnenbühl, das sein 25-Jähriges Bestehen feiert. Wer die Exponate besichtigte, konnte auch noch etwas lernen. Beispielsweise, dass Rot die älteste bekannte Farbe ist, mit der Ostereier verziert worden sind.

Spaß machte vielen außerdem das Osterhasen-Gewinnspiel, bei dem es ein Lösungswort zu suchen galt, dessen einzelne Buchstaben in den Schaufenstern entdeckt werden mussten. Viele kleine und große Detektive waren der richtigen Lösung am Samstag schon auf der Spur. Die ausgefüllten Karten können allerdings noch bis zum 31. März bei der Tourist-Info am Lindenplatz, im Rathaus oder bei den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden.

Brillen und gute Vorsätze

In manchen Einkaufstüten war am Samstag schon die erste Frühlingsmode zu sehen, andere Besucher kauften lieber nützliche Haushaltshelfer und Kosmetik als Ostergeschenke. Mancher gönnte sich auch selbst etwas, kauften sich eine neue Sonnenbrille oder auch ein neues Outfit, um ihre guten Vorsätze umzusetzen, mit zunehmenden Temperaturen auch wieder sportlicher aktiv zu sein.

„Man muss solche Tage genießen, wenn die Sonne scheint“, freuten sich sie Besucher über die fast schon südländische Atmosphäre in der Metzinger Innenstadt. Für ein Mädchen hielt der Samstag übrigens noch ein ganz besonderes Aha-Erlebnis bereit. Die Kleine versuchte gerade ihre schmunzelnde Großmutter von der These zu überzeugen, dass der Osterhase eine reine Erfindung sei, als just die plüschige Hasenfamilie um die Ecke bog.