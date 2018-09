Würtingen Die Opfer waren zum Glück nur Puppen

Würtingen / Gabriele Böhm

Viel zu tun hatten die Jugendfeuerwehren Dettingen, Lichtenstein und St. Johann am Samstagnachmittag. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer und des Kommandanten Andreas Daum, des Vizekommandanten Frank Mistele und des Hauptkommandanten Ewald Höh (alle St. Johann) absolvierten sie auf einem Firmengelände zum ersten Mal eine gemeinsame Übung. Insgesamt waren 23 Jugendliche im Alter von elf bis 17 Jahren im Einsatz.

„Es soll vor allem Spaß machen“, sagte Florian Kübler, Jugendwart in St. Johann, der das Geschehen für die Gäste kommentierte. Trotzdem waren alle jungen Feuerwehrleute ganz bei der Sache, als es darum ging, einen Gefahrenstoff aufzufangen, der aus einem Container lief. In Windeseile wurde aus Leitern und einer Plane eine Wanne gebildet, in der sich die Flüssigkeit, in diesem Fall nur Wasser, fangen konnte.

Eine andere Gruppe stand vor dem Problem, einen Verletzten aus einem brennenden Firmengebäude bergen zu müssen und dann unglücklicherweise noch einen zweiten Verletzten zu entdecken. Beide Opfer waren nur Puppen, die bereits vorher recht lädiert aussahen und bei denen man auf weitere Hilfsmaßnahmen verzichten konnte.

Der Brand von Holzabfällen in einem Metallcontainer wurde schnell gelöscht, sobald die Schläuche aneinander gekoppelt waren und die Wasserversorgung stand. Für die Gäste, Kinder wie Erwachsene, waren die heranpreschenden roten Wagen mit ihren ohrenbetäubenden Martinshörnern natürlich ein aufregendes Erlebnis, das viel gefilmt und fotografiert wurde. Der Dettinger Jugendwart Jochen Laib hatte sogar eine Drohne mitgebracht, die alles von oben festhielt. Insgesamt waren fünf Großfahrzeuge und ein Führungsfahrzeug, das dazu dient, die Lage zu sondieren, im Einsatz.

Problematischer war die Bergung eines Verletzten aus einem Unfallfahrzeug, das sich dramatisch auf einen zweiten Wagen aufgeschoben hatte. Auch hierbei wurde ein „Dummy“ verwendet, dem das aufgemalte Lächeln nicht verging. „Es geht darum, dass die Jugendlichen lernen, die Handgriffe sorgfältig zu beherrschen“, sagte Kübler. Im Ernstfall seien die Vorgänge schneller, aber man lerne eins nach dem anderen. Auch die Zwischenansage, dass die Roten Würste bereits auf dem Grill lägen, wird man im Ernstfall sicher eher selten hören.

„Die Ausbildung ist hervorragend“, lobte anschließend Kreisbrandmeister Wolfram Auch. „Die Gemeinden stellen der Feuerwehr modernstes Gerät zur Verfügung, das auch die Jugendlichen nutzen dürfen.“ Das biete für die Jugend einen großen Anreiz. „Wir haben seit Jahren steigende Zahlen in der Jugendfeuerwehr“, so Auch.

Sehr positiv seien die Kindergruppen, in die die Jüngsten bereits mit sechs Jahren eintreten könnten und dort auch verschiedenste Freizeitmöglichkeiten geboten bekämen. „Ich finde es sehr begrüßenswert, dass das Kirchturmdenken der Vergangenheit angehört und die Jugendlichen verschiedener Orte zusammen üben.“ Sie träfen sich ja auch in Zeltlagern und Lehrgängen und würden dort Kontakte knüpfen. „Wenn sich die Kooperation etabliert“, sagte Kübler, „sind wir nächstes Jahr vielleicht zusammen in Lichtenstein.“ Es sei eine große Leistung der Jugendlichen, trotz der Aufregung, alles vor Zuschauern proben zu müssen, so gut gemeistert zu haben. Urkunden gebe es keine, jedoch „Ruhm und Ehre, Stolz und Lob“. Und natürlich „Rote“, Getränke und eine Manöverkritik.

Man habe die Gruppen der drei Orte auch teilweise gemischt, so Kübler. Jedoch sei das nicht sinnvoll, wenn man daheim eine ganz andere Fahrzeugausstattung habe. „Lichtenstein und Dettingen haben nun mal Bundesstraßen und Tunnel, wofür man eine spezielle Ausrüstung braucht“, so Kübler. St. Johann sei da „relativ pflegeleicht“.