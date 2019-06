Nach dem Rücktritt ihrer Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles ist bei den Sozialdemokraten Krisenmanagement gefragt. Offen ist aber nicht nur die Frage, wie es mit der SPD weitergeht, sondern auch, ob die Große Koalition noch eine Zukunft hat. Wir haben SPD und CDU-Politiker aus der Region um eine Einschätzung gebeten.

Nils Schmid

Für den SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Nils Schmid kam der Rücktritt von Andrea Nahles zwar nicht „völlig unerwartet, aber letztlich doch vom Zeitpunkt her überraschend“.

Aus seiner Sicht habe Nahles als Fraktionsvorsitzende im Bundestag solide Arbeit geleistet. „Die Probleme der SPD liegen tiefer, als dass man sie nur an einer Person festmachen könnte“, betont Schmid. Schnelle Personalwechsel hätten der SPD zuletzt nicht weitergeholfen.

Wir sollten in der GroKo wie verabredet im Herbst eine Zwischenbilanz ziehen und diese nüchtern bewerten. Entscheidend für uns ist, dass wir wichtige Anliegen wie die Grundrente und das Klimaschutzgesetz voranbringen“, unterstreicht der Esslinger SPD-Abgeordnete.

Ramazan Selcuk

Ihn habe Andrea Nahles’ Reaktion ebenfalls überrascht, räumt der Reutlinger SPD-Landtagsabgeordnete Ramazan Selcuk offen ein. Dennoch verdiene ihre Entscheidung Respekt. Die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende habe in einer schwierigen Zeit eine keineswegs einfache Aufgabe übernommen. Um ihre alte Stärke wiederzugewinnen, habe die SPD einen langen Weg vor sich, sagt Selcuk, der sich eine Doppelspitze aus Mann und Frau für die altehrwürdige Partei vorstellen könnte. Eher vorsichtig äußert sich der Landtagsabgeordnete zu den Perspektiven der Berliner Regierung. Für die GroKo werde es sicherlich schwieriger, ist er überzeugt.

Ronja Nothofer

Ronja Nothofer hat die Entwicklung der vergangenen Tage mit „gemischten Gefühlen“ verfolgt. Die Europawahlen hätten deutlich gemacht, „dass wir Veränderungen in der SPD brauchen“, sagt die Reutlinger Kreisvorsitzende. Sie hätte sich aber zunächst eine inhaltliche Debatte gewünscht. Mit dem Rücktritt von Andrea Nahles verbindet sie aber die Hoffnung, dass es unter neuer Führung der SPD wieder gelingen könne, den Menschen ihre Politik deutlich zu machen. „Wir müssen schauen, wie wir wieder gestärkt Politik machen können, anstatt uns gegenseitig zu zerfleischen.“ Eines ist für Nothofer aber klar: Die SPD sollte sich Zeit nehmen, um die Nachfolge zu regeln.

Aus Sicht der Kreisvorsitzenden ist derzeit noch nicht absehbar, wie sich Nahles’ Verzicht auf die Zukunft der Koalition von SPD und Union auswirken wird. Sie spricht sich dafür aus, diese Frage kritisch zu beleuchten.

Sebastian Weigle

Sebastian Weigle wird da sehr viel deutlicher: „Die Große Koalition hat keine Zukunft.“ Der Reutlinger SPD-Stadtrat verweist dabei auf die unterschiedlichen Positionen, die SPD und CDU in Sachfragen wie der Klimaschutzpolitik oder der Grundrente einnehmen. Mit Blick auf das, was sich nach der Europa- und Bürgerschaftswahl in Bremen abgespielt habe, sei der Rücktritt „unvermeidlich“ gewesen, glaubt Weigle. Andrea Nahles habe als Arbeitsministerin eine „herausragende Arbeit“ gemacht, betont Weigle und verweist auf den unter ihr eingeführten Mindestlohn. Allerdings habe es eine große Lücke gegeben zwischen dem, was die SPD-Chefin geleistet habe, und dem, wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die SPD solle bloß nicht glauben, dass mit dem Austausch einer Person alles gut werde, mahnt Weigle.

Elmar Rebmann

Eine etwas andere politische Kultur wünscht sich bisweilen der Bad Uracher Bürgermeister Elmar Rebmann, Rathauschef mit SPD-Parteibuch. „Andrea Nahles hat von vielen Tritte einstecken müssen“, urteilt er. Klar fehlen seiner Partei seit einiger Zeit Führungskräfte mit der Strahlkraft der alten Granden ( „die letzte große Persönlichkeit war für mich Franz Müntefering“), doch unter dem Strich schaden die ständigen Führungsdebatten der Partei nur, betont der gebürtige Mittelstädter: „Die SPD hat zuletzt zu viele Vorsitzende verschlissen.“

Für die Zukunft appelliert er an seine Partei, sich klarer zu positionieren und die alten SPD-Werte wieder hochzuhalten. Der Klimaschutz etwa sei auch ein Thema der SPD. Abgeräumt haben hier die Grünen, dabei hätte die einstige Arbeiterpartei punkten können, wenn sie den ökologischen Aspekt besser mit der sozialen Seite verwoben hätte. Stichwort Industrie. „Wir fragen schließlich auch nach den Existenzen, wenn der Braunkohle-Ausstieg und die E-Mobilität kommen.“

Dass die Große Koalition nach dem Nahles-Abgang zerbricht, glaubt und hofft Elmar Rebmann nicht. Er verweist auf die Mitgliederbefragung, bei der sich die Mehrheit der Sozialdemokraten für das Bündnis mit der Union ausgesprochen hatte.

Michael Donth

Und die Union selbst? Setzt ihrerseits auf den Koalitionsvertrag. „Ich bin zuversichtlich, dass die Regierung weiterbesteht. Alles andere wäre schlecht für Deutschland“, sagt der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth. Die Christdemokraten wollten an dem Bund festhalten, so Donth zwischen zwei Sitzungen in Berlin. Wer wolle schon, dass Entscheidungen auf Eis liegen und ewig sondiert wird – wie nach der Wahl?

Häme und Schadenfreude über den Streit beim Koalitionspartner finde man in seinen Reihen nicht, sagt der Römersteiner Donth. „Unter diesen Umständen sorgen auch wir uns um die SPD.“