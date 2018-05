Metzingen Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer

Metzingen / Michael Koch

Wo sind die Jungen?“, fragte eine überzeugte Verdi-Anhängerin in die kleine Presserunde hinein. Tatsächlich waren zur Mai-Kundgebung des DGB am Falkenberghaus der Metzinger Naturfreunde überwiegend Zuhörer und Sympathisanten fortgeschrittenen Alters gekommen. Die, für die sich die Gewerkschaften in Deutschland besonders einsetzen, also Auszubildende, Familien oder Arbeitssuchende, die scheinen sich für die Anliegen der Arbeitnehmervertreter kaum zu interessieren.

Dabei konnten die Gewerkschaften, in diesem Fall die IG Metall, in jüngerer Vergangenheit speziell in Metzingen Erfolge aufweisen, woran der DGB-Ortsverbandsvorsitzende Bruno Buchmann erinnerte. „Am 11. Januar haben wir bei der Firma Sauter eine unglaubliche Solidaritätsaktion mit mehr als 1000 Demonstranten erlebt.“ Natürlich freute er sich, dass nach tagelangem Streik und insgesamt 36-stündigen Verhandlungen die Gewerkschaft und Arbeitnehmervertreter mit der Geschäftsführung eine befriedigende Einigung erzielen konnten. „Ein klares Signal: Gemeinsam sind wir stark“, sagte Buchmann.

Als Hauptredner war in diesem Jahr Moritz Stiepert, Regionssekretär des DGB in Reutlingen, gekommen. Ein „weiter so“ dürfe es nicht geben, der „Keil der gesellschaftlichen Spaltung sitzt zu tief“, so Stiepert. Die Folge könne man den jüngsten Wahlergebnissen und dem Einzug der AfD als drittstärkste Kraft in den Bundestag ablesen. „Die Demokratie und das Parteiensystem stecken in einer Vertrauenskrise. Wir Gewerkschaften kämpfen daher für eine Politik hin zu mehr Solidarität, guter Arbeit und Gerechtigkeit.“ Deutschland brauche kein Bundesheimatministerium, sondern eine Politik, die den Menschen wieder soziale Sicherheit, vertrauen und Perspektiven gibt, sagte Stiepert unter dem Beifall der Zuhörer.

Der Gewerkschafter bezog sich auf Metzingen, das als Outlet-Paradies bekannt sei. Gerade im Bereich des Einzelhandels gebe es aber noch eine Menge zu verbessern, dieser Sektor schneide bei Erhebungen die Ausbildung junger Menschen betreffend immer wieder besonders schlecht ab, mehr als ein Drittel breche in diesem Bereich die Ausbildung sogar ganz ab. „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kann es nicht sein, dass Auszubildende als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Das muss sich ändern, will der Einzelhandel im Zeitalter der Digitalisierung noch eine Chance haben“, so Stiepert.

Neben der Ausbildungssituation sorgt sich die Gewerkschaft auch um die Wohnsituation. In Reutlingen zum Beispiel müssten durchschnittlich 43,5 Prozent für die Miete ausgegeben werden. Viele könnten sich Wohnen nicht mehr leisten, „das verhindert ein eigenständiges Leben und gesellschaftliche Teilhabe. Wer keine Wohnung hat, findet auch keinen Job!“ Der DGB fordert daher den Bau von 16 000 Sozialwohnungen in Baden-Württemberg pro Jahr, geplant sind aber nur 1000.

Stolz blickt der DGB aber auch auf Erreichtes zurück: die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Steigerung der Tariflöhne, der Kampf gegen die grenzenlose Flexibilisierung der Arbeitszeiten und die Aufnahme von mehr öffentlichen Investitionen in den Koalitionsvertrag schreiben sich die Gewerkschaften auf die Fahne.

„Wir wollen gute und sichere Arbeit, das Friedens- und Solidarprojekt Europa neu beleben und eine gerechtere Gesellschaft, in der sich Menschen keine Sorgen um ihre Zukunft und die ihrer Kinder machen müssen“, blickt Stiepert auf die nicht enden wollende Arbeit der Gewerkschaften.