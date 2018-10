Jugend Die Irrfahrten des Odysseus

Neckartenzlingen / swp

Den Chorwerkern aus Neckartenzlingen ist es gelungen, eine Deutschlandpremiere an Land zu ziehen: „Die Irrfahrten des Odysseus“ wurde von Komponist Alexander Giner für das Landesjugendtheater in Innsbruck geschrieben, das zugehörige Libretto stammt von Heide Marie Strasser.

Nun wird das rockig-mitreißende Stück erstmals in Deutschland aufgeführt – in der Melchiorhalle Neckartenzlingen. Für die Premiere am 16. Februar 2019 haben sich Komponist, Librettistin und das Leitungsteam des Landesjugendtheaters aus Tirol angekündigt.

Bei den ersten gemeinsamen Proben in Kirchheim klappte das Zusammenspiel zwischen jugendlichen und erwachsenen Darstellern auf Anhieb hervorragend, Solisten und Chor verschmolzen in kürzester Zeit zu einer klanglich beeindruckenden Einheit.

Wer das Ergebnis erleben möchte, kann sich ab heute, Montag, 1. Oktober, Tickets bei Gudrun Fahr unter Telefon 01 76 43 62 50 59 sichern. Die Vorstellungen in der Neckartenzlinger Melchiorhalle beginnen am Samstag, 16. Februar, und Sonntag, 17. Februar, jeweils um 16 Uhr.