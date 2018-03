Metzingen Die Holperpiste verabschiedet sich

Metzingen / Regine Lotterer

Die Stadt kann in den kommenden beiden Jahren zahlreiche zukunftsweisende Projekte anpacken. Den Weg dafür hat der Gemeinderat mit der Verabschiedung des Etatentwurfs für 2018/19 geebnet. Der Doppelhaushalt umfasst allein für 2018 ein Volumen von 114 Millionen Euro. Davon entfallen 22,4 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt und damit auf vorgesehene Investitionen. Fürs laufende Geschäft stehen in diesem Jahr gut 91 Millionen Euro bereit. Diese Summen und die damit verbundenen Vorhaben werden der Verwaltung einiges abverlangen, betonte Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fielder: „Die Projekte im investiven Bereich müssen erst einmal abgearbeitet werden.“ Ins ohnehin prall gefüllte Aufgabenbuch hat der Gemeinderat am Donnerstag nun noch einige weitere Projekte geschrieben, mitunter auch gegen den Wunsch der Verwaltung.

Stausee-Straße

Entschieden hat das Gremium beispielsweise, die Stausee-Straße bereits im Jahr 2019 zu sanieren. Dafür stehen 850 000 Euro bereit. Entsprechende Anträge hatten die FWV, die Grünen und die SPD gestellt. Der Zustand der Strecke sei desolat, so die Begründung, Gefahr drohe insbesondere den Radfahrern, betonte Stadtrat Robert Schmid (FWV): „Die verlieren auf der Strecke ja ihr Gebiss.“ Die Verwaltung hatte sich dafür ausgesprochen, die Arbeiten frühestens 2022 anzupacken, da es in Metzingen durchaus Straßen gebe, die in noch schlechterem Zustand seien. Falls die Stausee-Straße bereits 2019 saniert werde, gerate überdies die Haushalts-Leitlinie der schwarzen Null ins Wanken. Außerdem bestehe die Gefahr, Verkehr nach Neuhausen zu holen, wenn die Stausee-Straße ihren Ruf als Holperpiste verliere. Dieses Argument wollte Klaus Rümmelin (Grüne) nicht gelten lassen. Mit dem Scheibengipfeltunnel und der B 28 neu habe sich diese Gefahr reduziert. Mit zwölf zu neun Stimmen und einer Enthaltung wurden die Anträge aus den Fraktionen schließlich gebilligt.

NWT-Raum sanieren

Durchsetzen konnte sich auch die CDU-Fraktion mit ihrem Ansinnen, schon in diesem Jahr 200 000 Euro für die Sanierung eines weiteren NWT-Raums an der Schönbein-Realschule bereit zu stellen. Es gelte, nach dem Chemieraum auch die Räume für Biologie und Physik zu renovieren, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Eckart Ruopp: „Es sollte hier keine Pause geben.“ Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, sich vor einer Sanierung mit der Entwicklung im gesamten Schulzentrum Neugreuth zu befassen. Damit sei zudem bereits ein Büro beauftragt worden. Im Hinterkopf haben die Verantwortlichen dabei nicht zuletzt die Entwicklung der Werkrealschule, die mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen hat. Heidrun Müller, Leiterin Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Soziales, sprach am Donnerstag von einem Auslaufmodell. Mit dem Gutachten will die Stadtverwaltung nun klären, welche Raumanordnung für das Schulzentrum Neugreuth sinnvoll sein könnte. Entsprechende Aussagen, so Heidrun Müller, seien noch dieses Jahr zu erwarten. Danach könne die Sanierung der NWT-Räume starten. Darauf wollte die Mehrheit des Gemeinderats indessen nicht warten und votierte mit 14 zu sechs Stimmen für die Renovierung eines Raumes noch in diesem Jahr.

Keine gebührenfreie Kita

Gescheitert ist die SPD mit ihrem Antrag, die Eltern in zwei Stufen von den Gebühren für die Kinderbetreuung in den entsprechenden Einrichtungen zu befreien. Dadurch entstünde im städtischen Haushalt ein Loch in Höhe von etwa 1,2 Millionen Euro. Die SPD erhofft sich von diesem Schritt eine Entlastung für junge Familien. Zugleich soll sich damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, wie die Fraktionsvorsitzende Ulrike Sippli betonte. Zwar äußerten die anderen Gemeinderatsfraktionen sowie OB Fiedler Verständnis für den Antrag, lehnten die Idee aber zugleich geschlossen ab. Aus seiner Sicht, so Fiedler, diskutiere die SPD das Anliegen auf der falschen politischen Ebene: „Das gehört in den Bundestag.“

Radwegenetz ausbauen

Große Eintracht herrschte im Gemeinderat beim Thema Radfahren: Mit einer Enthaltung beschlossen worden ist der Antrag der Grünen, dieses und nächstes Jahr jeweils 115 000 Euro für den Ausbau des Radwegenetzes auszugeben. In dieser Summe enthalten ist die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen ab 2018. Außerdem soll ein Ingenieurbüro beauftragt werden, ein Gesamtkonzept für den Fußgänger- und Radverkehr zu erstellen. Dafür stehen 30 000 Euro bereit.

Keine Videoüberwachung

Ohne Mehrheit blieb der Antrag der Grünen, bestimmte Plätze, auf denen sich bevorzugt Jugendliche treffen, für eine begrenzte Zeit mit Videokameras zu überwachen. Damit wollen die Grünen Sachbeschädigungen verhindern. Zudem hatten die Grünen ebenso wie die CDU beantragt, Treffpunkte für Jugendliche einzurichten. Dafür stellt die Stadt nun 20 000 Euro bereit.

Mehr für Feldwege

Genehmigt hat der Gemeinderat den FWV-Antrag, das Budget für die Sanierung von Feldwegen um 25 000 Euro auf 100 000 Euro pro Jahr zu erhöhen.

Innere Kelter

Der Kelternverein Neuhausen kann damit rechnen, dass die Stadt den Einbau einer Heizung in die Innere Kelter mitfinanziert.

Tiefgarage Rathaus

Die FDP fand für ihren Antrag, die Parkstreifen in der Tiefgarage am Rathaus großzügiger zu gestalten, große Zustimmung. Auch die Stadtverwaltung hat dieses Problem auf der Agenda, wie Finanzbürgermeisterin Carmen Haberstroh erklärte. Vorgesehen sei, den Boden der Tiefgarage in den Sommerferien zu sanieren. Im Zuge dieser Arbeiten solle auch über die Größe der Parkplätze beraten werden. Im Augenblick sind die Parkplätze zwei Meter breit, wie SPD-Stadtrat Michael Breuer ausgemessen hat. Seiner Meinung nach sind künftig mindestens 2,40 Meter notwendig. Der OB gab sich bezüglich der Parkstreifen optimistisch: „Ich bin sicher, wir werden eine geeignete Breite finden.“