Metzingen Die Helfer bringen fast jedes Gerät wieder in Gang

Metzingen / swp

Das Repair-Café hat sich zu einer erfolgreichen Institution in Metzingen entwickelt. Die Idee, das Café in der Trägerschaft des Vereins Wohntraum Sannental zu gründen, ist gegen Ende des Jahres 2015 entstanden. Die Aktiven besorgten sich die entsprechende Lizenz in Holland und erhielten für 49 Euro viele Materialien, die sich auch ausgezeichnet zur Vermarktung dieser für Metzingen neuen Veranstaltungsreihe eigneten. Sehr froh waren die Gründerväter und –mütter auch über die Handzettel und Vorlagen, mit denen sich ohne größere Probleme Mitwirkende für die Idee rekrutieren ließen.

Vor allem aber war man daran interessiert, als erster (und damit einziger) Verein in Metzingen die Lizenz zum Betrieb des Repair-Cafés zu erhalten, damit nach Fertigstellung des Mehrgenerationenhauses im Juli 2017 das Repair-Café ohne Probleme in die Sannentalstraße umziehen könnte. Deshalb legten sich die Initiatoren frühzeitig kräftig in die Riemen. Grundlage der Arbeit war die Finanzierung auf Spendenbasis, wobei das Startkapital von 250 Euro wertvolle Anschubhilfe leistete. Jeden dritten Samstag im Monat (außer in den Sommerferien) fand dann ein Treffen in den Räumen der Medienakademie Metzingen (Eisenbahnstraße 29) statt. Die folgende Aufstellung zeigt, dass das Repair-Café weiterhin gut angenommen wurde und an den zwölf Terminen, die im zweiten Jahr stattgefunden haben, insgesamt 133 Reparaturaufträge (das entspricht 11,1 Reparaturen pro Termin), von 118 Personen bearbeitet und begleitet wurden. Insgesamt gab es 24 Termine mit 323 Aufträgen.

Bei dieser Bilanz ist besonders hervorzuheben, dass drei Viertel der kaputten Dinge tragbare Elektrogeräte waren, die manchmal unmittelbar nach Ablauf der Garantieleistungen ihren Geist aufgegeben hatten. Besonders anfällig waren Staubsauger und Kaffee­maschinen bei den Haushaltsgeräten sowie CD-Player und Radiogeräte bei der Unterhaltungselektronik. Zum Glück hatten die Spezialisten im Team des Repair-Cafés die notwendigen Werkzeuge und Geräte aus privaten Werkstätten dabei, sodass die meisten Geräten wieder funktionierten.

Nicht vergessen darf man, dass auch die Puppenärztin und der „Holzwurm“ gut zu tun hatten. Die bevorstehende Fahrradsaison dürfte zusätzliche Arbeit bringen. Bei den Besuchern, die samstags zwischen 10 und 13 Uhr vorbeikommen, waren vergleichsweise wenige Wiederholungstäter, wenn man mal vom pfiffigen Robin absieht, der seine Spielsachen an den angesetzten Termine über sechs Monate wieder auf Vordermann bringen ließ.

Bleibt noch zu erwähnen, dass nur sechs Prozent der vorbeigebrachten Dinge nicht mehr repariert werden konnten und somit unmittelbar dem Wertstoffhof hätten zugeführt werden können.

Die Stimmung bei Reparatursuchenden und Reparaturhelfern war stets bestens, weil die Leute sich nicht nur in der neuen Gemeinschaft wohlfühlten, sondern auch gut verköstigt worden sind, sodass Leib und Seele zusammengehalten wurden. Der Buchhaltung 2017/18 des Trägervereins Wohntraum Sannental kann entnommen werden, dass der Spendentopf einer Belastung von knapp 340 Euro im Bilanzzeitraum standhalten musste. Gleichzeitig kamen aber über Spenden Einnahmen von insgesamt 645 Euro zusammen. Von einem Umzug des Repair-Cafés von der Medienakademie in die Sannentalstraße hat der Verein nun Abstand genommen, weil die Medienakademie auch technisch besser ausgestattet ist.