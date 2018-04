Neckartenzlingen Die heimischen Betriebe im Blickpunkt

Neckartenzlingen / Peter Swoboda

Nach vier Jahren Pause gibt es in Neckartenzlingen wieder eine Leistungsschau. In der Melchior-Festhalle und auf dem Gelände davor geht es an diesem Wochenende, Samstag, 28., und Sonntag, 29. April, wieder hoch her. Der Werbering und seine Mitgliedsbetriebe laden die Bürger ein, vorbeizukommen. Die Besucher haben die Möglichkeit, jeweils von 11 bis 18 Uhr die örtlichen Unternehmen kennenzulernen. Insgesamt stellen 30 lokale Firmen und Selbstständige aus folgenden Branchen aus: Einzelhandel (Schmuck, Elektro, Sportartikel, Lebensmittel), Bauhandwerk und Renovierung, Gastgewerbe, Dienstleistungen, Auto-Handel und Handwerk, Gesundheitswesen, Versicherung und Finanzen, Verlagswesen die SÜDWEST PRESSE Metzingen sowie die Gemeinde Neckartenzlingen.

Die Aussteller stellen sich und ihre Produkte vor und präsentieren auch Neuheiten. Diese können dann von den Besuchern vor Ort in Augenschein genommen und berührt werden. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit, ein Fahrrad Probe zu fahren, ein Wasserbett zu testen, Neuheiten für die ins Haus stehende Grillsaison zu bestaunen oder sich über die neuesten Kosmetikbehandlungen zu informieren.

Die zahlreichen Dienstleister bieten an diesem Wochenende kostenlose Beratungen zu aktuellen Themen an. An den entsprechenden Ständen bekommen Interessierte reichlich Informationen zu Fitness, Ernährung, Gesundheit, Pflege, Versicherungen und vieles mehr. Auf diese Weise können sich die Besucher der Leistungsschau von neuen Spitzenprodukten, erstklassigen Handwerkern und Dienstleistern überzeugen. Die Aussteller freuen sich über viele Besucher an ihren Ständen und beantworten gerne alle Fragen. Der große Vorteil ist der persönliche Kontakt, den man bei einer solchen Messe aufbauen kann. Denn nicht jeder Mensch erledigt seine Angelegenheiten anonym im Internet. Für viele Besucher steht der persönliche Ansprechpartner, dem man vertrauensvoll in die Augen schauen kann, nach wie vor an erster Stelle. Während der Leistungsschau kann man in Kontakt treten mit dem örtlichen Reifenhändler, dem Versicherungsvertreter, dem Handwerker, der Verwaltungschefin, Bürgermeisterin Melanie Gollert, und Vertretern von Vereinen.

Denn es werden auch acht Vereine aus Neckartenzlingen auf der sogenannten Vereinsallee vertreten sein. Sie werden ihre Angebote präsentieren, was besonders für die Leute interessant ist, die neu zugezogen sind. Aber auch Menschen, die ein neues Betätigungsfeld suchen, können hier fündig werden. Auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt werden. Im Angebot stehen kulinarische Köstlichkeiten in großer Auswahl bereit, sodass niemand hungrig oder durdteig nach Hause gehen muss.

Für Kinder und Jugendliche haben Mitarbeiter des Jugendhauses ein buntes Programm zusammengestellt. Am Stand der Musikschule Vivo können Instrumente getestet werden. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell und für ganz Mutige gibt es die Möglichkeit zum Bungeespringen.