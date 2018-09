Grafenberg Die Handwerkskunst des Backens fördern

Grafenberg / Von Mara Sander

Die gelungene Sanierung des Grafenberger Holzofens im historischen Backhaus durch die Gemeinde war für den Arbeitskreis Kelter, der sich mit einer Spende und Eigenleistungen an der Renovierung beteiligte, Grund für ein Backhausfest am Sonntag.

Allerdings wurde aus dem geplant eher kleinen Fest ein großes, denn schon in den ersten beiden Stunden kamen etwa 500 Besucher und ließen sich die Köstlichkeiten aus dem Holzofen schmecken. „Mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet, aber das freut uns sehr“, so Eberhard Rabaa vom AK Kelter.

