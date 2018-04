Kommentar Alexander Thomys Zum neuen Projekt „Der Kispel singt“ Die Fußballer als Vorbild

Bad Urach/St. Johann / Alexander Thomys

Den Chören am Kispel kann man für ihr neues Projekt „Der Kispel singt“ nur viel Erfolg wünschen. Auch, damit das Kulturgut des Singens erhalten bleibt. Schließlich erinnern sich wohl die meisten gerne an das Singen auf Klassenfahrten zurück – aber Hand aufs Herz: Wann haben Sie selbst zuletzt gesungen?

Tunlichst versuchten die Vereinsvertreter in Upfingen den Eindruck zu vermeiden, dass das offene Singen auch Werbung für die Vereine sein soll und nicht nur ein reines Sing-Angebot aus purer Freude am Singen. In Wahrheit wären die Vereine natürlich über jede einzelne Stimme in ihren Reihen froh. Aber der Trend ist ein anderer. Angebote, auch von Vereinen, werden gerne wahrgenommen – sich im Verein zu engagieren, schreckt dagegen heutzutage mitunter eher ab. Hier müssen die Vereine in der Tat einen Spagat leisten: Einerseits wollen sie mit dem offenen Angebot die Begeisterung für das Singen wecken, andererseits müssen sie den Eindruck vermeiden, dass solche Angebote quasi von selbst entstehen. Dem ist eben nicht so: Vereine sind tragende Säulen der Gesellschaft, ein Engagement hierfür sollte nicht nur als Belastung gesehen werden. Deshalb bleibt zu hoffen, dass alle Sangeswilligen in Upfingen auf ihre Kosten kommen werden. Und eben auch, dass so mancher sich darüber hinaus in einem der beteiligten Vereine engagieren wird. Wer einmal ein gutes Vereinsleben von innen erlebt, wird darauf nicht mehr so schnell verzichten wollen. Und was für den Chorgesang gilt, gilt ebenso für einen Verein an sich: Sind die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt, ist es für alle leichter.

Bereitschaft zur Veränderung müssen die Chöre in Zukunft wohl aber auch an anderer Stelle zeigen. „Warum sollen wir“, fragt etwa der Chorverbandspräsident Eberhard Wolf, „es nicht genauso gut können wie die Fußballer?“ Bei den Sportlern sind Spielgemeinschaften schon längst keine Besonderheiten mehr. Und auch ein großer, gemeinsamer Chor könnte für alle mehr Spaß am Singen bedeuten. Wenn das Denken ,Nur in meinem Flecken’ einmal der Vergangenheit angehört. Noch gelten Fusionen aber als „unschönes Wort“, wie Andrea Bader vom Liederkranz Sirchingen zugibt.

Im Jugendbereich gibt es Kooperationen der Chorvereine übrigens schon: Den Kinderchor „Musikflöhe“ bilden etwa die Gesangvereine aus Lonsingen, Sirchingen und Upfingen gemeinsam. Auch einen St. Johanner Männerchor gab es einstmals – bis er wieder „eingeschlafen“ sei, wie die Vereinsfunktionäre erklärten. Was aus „Der Kispel singt“ erwächst, wird derweil die Zeit zeigen.