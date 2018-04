Grafenberg Die Finanzen entwickeln sich äußerst positiv

Grafenberg / Peter Swoboda

In finanzieller Hinsicht befindet sich die Gemeinde Grafenberg weiterhin auf einem guten Weg. Dies sagte Kämmerin Susanne Girod am Dienstag im Gemeinderat. Seit geraumer Zeit gibt die Kämmerin bereits zum Ende des ersten Quartals einen ersten Sachstandsbericht ab. So kann gegebenenfalls auf eine eventuelle negative Entwicklung eingegangenen und gegengesteuert werden.

Bescheid wissen

Darüber hinaus sei es auch wichtig, dass der Gemeinderat weiß, ob die Situation planmäßig läuft oder einen besseren Verlauf nimmt. Das sei wichtig für anstehende Entscheidungen.

Laut Susanne Girod gliedert sich der neue Haushalt der Gemeinde Grafenberg in drei Teilhaushalte. Demnach hat sich im Teilhaushalt Service und Steuerung im laufenden Betrieb seit der Haushaltsberatung keine größer Änderung ergeben. Gleiches gilt für den Teilhaushalt Gemeindeaufgaben.

Dagegen ist in die Finanzsituation ein bisschen Bewegung geraten. So hat sich bei der Einkommenssteuer ein Plus von 36 000 Euro ergeben. Davon bleiben allerdings nur 9000 Euro übrig, da die Gemeinde in der Gewerbesteuerumlage eine Nachzahlung von 27 000 Euro leisten musste. „Es handelt sich dabei um den Stand zum Ende des ersten Quartals“, so die Kämmerin, „der sich in den kommenden Wochen und Monaten durchaus noch ändern kann.“

Bei den Investitionen gibt es laut Girod zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen. Gut sieht es auch bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben aus. Hier gibt es nichts Genehmigungspflichtiges.

Die Höhe der Deckungsreserve beträgt in diesem Jahr 130 000 Euro. Diese Summe steht dem Haushalt laut Susanne Girod noch in voller Höhe zur Verfügung. Kassenkredite wurden weiterhin keine aufgenommen.

Der Stand der Girokonten beträgt zum 15. März insgesamt 1,22 Millionen Euro. „Enthalten“, so Girod „sind hierin die Mittel der Gemeinde und des Eigenbetriebs.“ Die Kämmerin legt Wert darauf, dass es sich dabei ausdrücklich „um eine taggenaue Betrachtung“ handelt.

Alles in allem ist die Entwicklung im ersten Quartal laut Kämmerin Susanne Girod zufriedenstellend. Es bleibe jedoch abzuwarten, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. „Hier“, so Susannne Girod, „sind besonders die Daten der Gewerbesteuer und der Mai-Steuerschätzung interessant.“