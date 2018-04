Neckartenzlingen Die Feuerwehr im Rampenlicht

Neckartenzlingen / swp

Gerd Lohrmann lies am Sonntagnachmittag seinen Blick auf den Hof des Feuerwehrgerätehauses schweifen und war vollauf zufrieden. „Das ist für uns ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung“, freute sich der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neckartenzlingen. Die Wehr hatte zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen und schon zur Mittagszeit waren alle Plätze auf den Bierbänken voll. Aus der Küche gab es sogar einen Notruf. „Wir haben keine Pommes, keine Schnitzel, nix mehr“, bekam Lohrmann zu hören. Für Nachschub wurde indes schnell gesorgt, die Gäste in den Warteschlangen bekamen vom Vorrats-Notstand nichts mit.

Stattdessen wurde den Besuchern gezeigt, warum die Feuerwehren immer wieder eindringlich davor warnen, brennendes Fett oder Öl nicht mit Wasser zu löschen. Denn dieser Brand ist so heiß, dass das vermeintliche Löschwasser schlagartig verdampft – und kleine Tröpfchen des brennenden Öls mitreißt. Die Folge ist ein veritabler Feuerball, der die Zuschauer bei Vorführungen beeindruckt, in einem kleinen, geschlossenen Raum aber eine fatale Wirkung entfalten würde. „Eine kleine Küche steht dann sofort im Vollbrand“, erklärte Kommandant Lohrmann, der die Vorführung moderierte.

Neue Fahrzeuge gezeigt

Während die sogenannte Fettexplosion Neckartenzlinger Bürger ins Grübeln brachte, kannten viele andere Besucher die Folgen eines solchen Löschversuchs aus der Praxis: Zahlreiche Feuerwehren – von Hochdorf bis Mittelstadt, aus Riederich, Walddorfhäslach und Bempflingen – waren bei ihrer Nachbarwehr zu Gast. „Wir haben die Saison der Tage der offenen Tür eröffnet, da wollte jeder mal rauskommen“, schmunzelte Lohrmann. Der Feuerwehrkommandant betonte aber auch, dass die gegenseitigen Besuche im Landkreis Esslingen Tradition hätten – und die Kameradschaft unter den Feuerwehrleuten befördern.

Die Florianjünger bekamen auch etwas zu sehen: Die Freiwillige Feuerwehr Filderstadt stellte ihren 2017 neu in Dienst gestellten Rüstwagen 2 aus. Ein Fahrzeug, dass eine vielseitige Ausstattung zur technischen Hilfeleistung bereit hält. „Im Landkreis Esslingen sind diese Fahrzeuge eher reduziert worden, da ist so ein RW2 schon etwas besonderes“, erklärte Kommandant Lohrmann. Die Freiwillige Feuerwehr Wernau indes stellte ihren neuen Gerätewagen-Logistik aus und zeigte damit einen Trend bei den Feuerwehren, die auf solche flexiblen Fahrzeuge setzen, auf denen die Ausrüstung auf austauschbaren Rollcontainern gelagert wird.

Behandlungsplatz aufgebaut

Auch die Bereitschaft Neckartenzlingen des Deutschen Roten Kreuzes, die zusammen mit der Feuerwehr im Gerätehaus untergebracht ist, war beim Tag der offenen Tür mit von der Partie und stellte ihre Ausrüstung aus. Das Team um DRK-Bereitschaftsleiter Alexander Bauer hatte in einem Zelt einen Verbandsplatz aufgebaut, in welchem im Notfall zwei Schwerverletzte behandelt und bis zu zehn Leichtverletzte betreut werden können. „Wir beantworten Fragen zu unserer Arbeit und zeigen, was wir tun“, erzählte Bauer. Während die DRKler mit zehn Helfern ihren Teil des Tags der offenen Tür stemmten, waren bei der Feuerwehr insgesamt 80 Helfer in zwei Schichten im Einsatz.

„Der Tag der offenen Tür ist auch eine gute Gelegenheit, um den Spaß an der Feuerwehr in den Vordergrund zu stellen“, sagt Kommandant Lohrmann. Denn in diesem Jahr haben die Florianjünger schon anderes erlebt, unter anderem einen schweren Verkehrsunfall mit einem Todesopfer. „Das war schon dramatisch, vor allem auch, weil Kinder betroffen waren“, schildert der Feuerwehrchef. Zwar habe man diesen belastenden Einsatz bereits nachgearbeitet, der Tag der offenen Tür helfe aber dennoch, auf andere Gedanken zu kommen. Und mit den Einnahmen wird der Ausflug der Wehrleute nach Mannheim und Heidelberg unterstützt.