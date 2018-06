Neuhausen Die Erntesaison ist eröffnet: Es gibt wieder knackige Kirschen

Neuhausen / Von Regine Lotterer

Dunkelrot, aromatisch und wunderbar knackig, die Ermstäler Kirschen sind einfach zum Anbeißen. Jetzt, pünktlich zum Sommeranfang, sind die süßen Früchtchen reif, viele Gütlesbesitzer sind bereits zur Ernte mit Leitern und Körben auf ihre Wiesen ausgerückt. Die Qualität ist in diesem Jahr jedenfalls hervorragend, sagt Rolf Schäfer, der Inhaber des Neuhäuser HG-Marktes: „Die Kirschen sind wunderbar.“

Prall und groß

Schäfer weiß, wovon er spricht, immerhin nimmt er seit dieser Woche wieder frisch geerntete Früchte an. Dank des Regens in den vergangenen Tagen seien die Kirschen noch einmal gewachsen, sagt er, jetzt sind sie schön groß und prall. Wem nun gerade das Wasser im Munde zusammenläuft, der kann seine Schritte sofort zu Schäfers Markt lenken und sich eindecken. Er verkauft die Früchte erntefrisch bei sich im Geschäft. Schließlich schmecken sie so am besten. Deshalb empfiehlt Schäfer allen Kirschenliebhabern auch ganz uneigennützig, auf das Angebot der vielen Selbstvermarkter im Ermstal zu achten. Diese stellen einfach ein Schild an den Straßenrand, das weithin signalisiert: Hier sind knackige, rote Früchte zu haben.

Wer keine Zeit oder Lust hat, die Kirschen selbst zu verkaufen, der kann sie beim Neuhäuser HG-Markt abliefern. Dort gibt es auch die dafür passenden Steigen sowie eine Schablone, mit der sich der Durchmesser der Kirschen ermitteln lässt. Fürs Tafelobst nimmt Schäfer Früchte mit der Größe 24 Plus an, allerdings können auch Kirschen für die Saft-, Likör- und Schnapsproduktion abgegeben werden, an die weniger hohe optische Ansprüche gestellt werden. Reif freilich sollten sie sein, damit die Getränke hinterher auch schön angenehm die Kehle hinunterrinnen können.

Die Kundschaft, sagt Rolf Schäfer, wisse die gute Qualität der Ermstäler Kirschen inzwischen sehr wohl zu schätzen, die Früchte seien auf den Wochenmärkten der Region höchst begehrt. Die Händler, die dort vertreten sind, beziehen ihre Waren unter anderem beim Neuhäuser HG-Markt, denn Rolf Schäfer ist es gelungen, ein funktionierendes Netzwerk zu knüpfen, das es ihm ermöglicht, die angenommene Ware entsprechend weiterzuveräußern.

Wer schöne Kirschen am Baum hängen habe, der könne sie jederzeit als Tafelobst bei ihm abliefern, betont Schäfer. Vorausgesetzt, das Obst ist gegen die Kirschfruchtfliege gespritzt worden, damit es madenfrei ist. Der Schädling hat den Gütlesbesitzern in diesem Jahr allerdings wenig Sorge bereitet, weiß Schäfer, „weil es kaum welche gibt“.

Vom Tiber nach Germanien

Der Erlös, den die Gütlesbesitzer pro abgelieferter Steige erhalten, schwankt je nach Marktlage. Vielen ist das Geld jedoch immer noch ein willkommenes Zubrot, für das indessen mancher Schweißtropfen vergossen werden muss. Schließlich muss die Leiter erst einmal richtig am Baum stehen, dann geht es mit dem um die Hüfte gebundenen Erntekorb hinauf ins Geäst. Anschließend folgt die Endkontrolle, damit keine aufgeplatzten oder gar faulen Früchte in die zu verkaufende Ware geraten. Und das alles unter sommerlicher Sonne. Am Ende eines solchen Erntetages steigt deshalb manch Gütlesbesitzer mit schweren Gliedmaßen und einem schmerzenden Kreuz ins Bett.

Gleichwohl, der Genuss ist diese Mühe wert, das wussten schon die alten Römer, die die Früchte einst ins eroberte Germanien brachten. Angeblich war es der römische Feldherr Lucius Lucinius Lucullus, der die ersten kultivierten Kirschen während eines Feldzuges an der kleinasiatischen Küste des Schwarzen Meeres entdeckte und mit in seine Heimatstadt am Tiber brachte.

Es folgte ein Siegeszug durch den gesamten Kontinent, auch ins Brauchtum fanden Baum und Kirsche schnell Eingang. Dazu gehören etwa die Barbarazweige, die traditionell am 4. Dezember geschnitten werden. In eine Vase gestellt, dauert es etwa drei Wochen bis die Kirschzweige blühen. Die weißen Blüten gelten den Gläubigen als Symbol für die Geburt Christi, die das Licht der Hoffnung in die dunklen Wintertage trägt.