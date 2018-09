Upfingen Die den Kopf im Nacken haben

Upfingen / Von Peter Kiedaisch

Der MFV St. Johann ist ein kleiner Verein. Am Wochenende rückte er ins Zentrum der europäischen Kunstflugelite. Die aus vier Qualifikationen in Italien, Frankreich, Tschechien und Deutschland hervorgegangenen 35 besten Kunstflugpiloten haben ihren Meister gesucht. Was die zu leisten im Stande sind, sieht fast aus wie ein Animationsfilm, so unwirklich bewegen sie ihre fast 25 Kilogramm schweren Flugzeuge. Sie fliegen, das ist eindeutig, aber manche Piloten schaffen es, dass es aussieht, als würden die Flieger schwimmen wie Delfine im Meer.

Oft stehen die Modelle in der Luft. Nur wenige Meter vom Piloten mit seiner Fernbedienung entfernt. Der bewegt die zwei Steuerknüppel nur wenige Millimeter. Schaut man ihm auf die Finger, ist man versucht zu glauben, der Mann zittert. Ist nicht so, bestätigt William Kiehl. Der 25-Jährige lebt in Lindau, fliegt selbst um Meisterehren und hat diese Europameisterschaft zusammen mit den St. Johanner Kollegen organisiert. Die Modelle sind wahnsinnig aggressiv, ein Vollausschlag an einem der Knüppel, und die Maschine wäre verloren: „Ein geübter Modellflieger könnte damit vielleicht abheben“, sagt William Kiehl. Vielleicht hielte er sich auch einige Zeit in der Luft, „aber spätestens beim Landen“, mehr sagt er gar nicht, sondern lacht nur. Die österreichische Konkurrenz hat im Vergleich zu den Kollegen etwas die Nase vorn: „Die schaffen bis zu 400 Testflüge pro Jahr“, weiß William Kiehl. Er kommt auf 30, nur um die Größenverhältnisse zurechtzurücken. So ein Flug dauert sieben Minuten. Während dieser Zeit müssen zehn Figuren geflogen werden. Das klappt mal besser, mal schlechter. Auch am Sonntag gingen zwei dieser sündhaft teuren Maschinen zu Bruch. Das hat sich schnell, denn das Gelände in Upfingen liegt 800 Meter hoch. Da ist die Luft schon dünner, dann bringt der Motor fünf bis zehn Prozent weniger Leistung. Die Motoren bringen ein PS pro Kilogramm und haben 200 Kubik Hubraum. Das kann sich sehen lassen, damit würde manches Leichtkraftrad zum Geschoss. Die Flugzeuge kosten auch ihr Geld. 10 000 Euro etwa, und weil die Piloten für den Wettbewerb zwei benötigen, leiert sich da eine schöne Summe zusammen, denn auch der Sprit und das Zweitakteröl müssen erst mal bezahlt sein. Zwei Maschinen sind deswegen notwendig, weil die Piloten zunächst eine Art Pflicht fliegen müssen. Da geht es um die Abfolge fest vorgeschriebener Figuren. In einer zweiten Runde tanzen die Modellflugzeuge zur Musik, die sich der Pilot ausgesucht hat. Das sind zwei grundverschiedene Disziplinen, die zwei unterschiedlich abgestimmte Flugzeuge verlangen.

400 Besucher waren am Sonntag Zeugen dieser vielfältigen Versuche, der Physik die Stirn zu bieten. Mindestens zwei Mal hat die Physik gewonnen.