Metzingen Die Container sind weg, jetzt darf wieder geparkt werden

Metzingen / swp

Der Parkplatz an der Sieben-Keltern-Schule ist wieder in Betrieb. Ab sofort kann man dort wieder parken. Die Container wurden abgebaut und der Platz als Parkfläche wiederhergestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Nun stehen 75 Stellplätze der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Die Container wurden vor dreieinhalb Jahren aufgestellt, um die 400 Kinder der Sieben-Keltern-Schule aufzunehmen, so lange das mehr als 100 Jahre alte Schulgebäude aufwendig saniert wurde. Grund dafür war ein Hagelschaden aus dem Jahr 2013, allerdings stellte sich heraus, dass das Gebäude von Grund auf saniert werden muss, weswegen die Schüler dreieinhalb Jahre in den Containern unterrichtet wurden.