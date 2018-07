Die Brücke am Adlergarten ist da

swp

Eine 21 Meter lange Stahlbrücke ist am Freitag am Adlergarten angekommen. Mit Hilfe eines Autokrans ist sie auf die bereits fertiggestellten Widerlager aufgesetzt worden. Die Brücke ist Teil eines städtebaulichen Vertrags zwischen Kaufland und Storopack mit der Stadt. Im Vertrag heißt es, die beiden Unternehmen finanzieren den Bau der Brücke, die, sobald sie steht, in den Besitz der Stadt übergeht. Sie verbindet das Areal beim Kaufland mit dem Adlergarten. Dieses Gelände, derzeit vor allem als Parkplatz genutzt, könnte sich im Zuge des geplanten Sanierungsgebiets „Stadteingang West“ in einen Park verwandeln. Über das geplante Sanierungsgebiet diskutiert der Gemeinderat am Donnerstag