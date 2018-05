Metzingen Die Bäder und Meinungen aus den Fraktionen

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Zustimmung im Gemeinderat hätte kaum größer sein können. Nur drei Enthaltungen hat es gegeben, 21 Ratsmitglieder allerdings haben dem Neubau eines Kombibads auf dem Bongertwasen zugestimmt. Auch OB Dr. Ulrich Fiedler, der freilich, wie er während der Sitzung in der Metzinger Stadthalle betonte, seine Meinung während des mehrmonatigen Entscheidungsprozesses durchaus geändert hat: „Es ist mir noch nie so schwer gefallen, eine eigene Position zu finden“, sagte er auf Grund der Komplexität der Materie.

Immerhin könne sich Metzingen den Luxus leisten, über die Zukunft der Bäder zu diskutieren, und das in Zeiten, da andere Kommunen ihre Bäder schließen.

Weil sie die Kosten für eine Sanierung scheuen oder den Abmangel, also das Defizit zwischen den Betriebskosten und den Einnahmen, nicht länger finanzieren wollen. „Für uns ist das ein Zugewinn an Qualität“, so Fiedler.

Ähnlich sahen das auch die Fraktionen im Gemeinderat. Eckart Ruopp, Vorsitzender der CDU, betonte ebenfalls, eine Bäderschließung sei nie in Frage gekommen. Die deutliche Empfehlung für ein Kombibad sei aus einer breit angelegten Bürgerdiskussion heraus schlussendlich von der Konsensus-Konferenz beschlossen worden.

Die derart angelegte Bürgerbeteiligung „weist eine hohe demokratische Legitimation auf“, so Ruopp. Das Kombibad biete die größten Entwicklungsmöglichkeiten. Das Bad am alten Standort zu belassen, hält er für falsch: „Kein normaler Mensch würde ein Freibad heute in ein Gewerbegebiet bauen.“

Peter Rogosch, FWV-Vorsitzender, betonte, selten eine so weitreichende Entscheidung getroffen zu haben. Eine erstaunliche Sachlichkeit habe den Prozess all die Monate begleitet. Rogosch gab zu, anfangs für einen Bürgerentscheid gewesen zu sein, hält den von Rat und Verwaltung eingeschlagenen Weg nun aber für weitaus sinnvoller.

Einer durch das Kombibad erhöhten Verkehrsbelästigung im Haugenrain sei rechtzeitig entgegenzuwirken, schlug er vor.

Das Eduard-Kahl-Bad weiterhin für Schul- und oder Vereinssport als Lehrschwimmbecken zu behalten, hält er für keine gute Idee. Und zwar aus Kostengründen: „Wir wollen doch nachfolgenden Generationen keine ungedeckten Schecks hinterlassen.“ Sein Fraktionskollege Robert Schmid möchte das Hallenbad erhalten. Egal in welcher Form.

Den Bongertwasen bezeichnete Rogosch als idealen Standort: „Ein schönerer Platz lässt sich kaum finden.“ Schatten spendende Bäume werden dort auch wachsen, „unsere Entscheidung gilt der Zukunft, nicht der Vergangenheit.“

Cornelia Grantz-Hild (Grüne) schlug indes eine andere Tonart an. Die Konsensus-Konferenz sei ja durchaus seriös, sagte sie, „aber sie entbindet uns nicht von einer eigenen Entscheidung.“ Ein Schwimmbad zu bauen, sei für eine Kommune keine Pflichtaufgabe. Zudem vermisste sie den Einfluss von Naturschutzverbänden: Die Grünen fragen sich, ob unter diesen Gesichtspunkten Braike-Wangen nicht der bessere Standort wäre.

Der Bongertwasen hingegen sei eine ökologisch wertvolle Wiese, die möglicherweise aus Gründen des Klimaschutzes zu erhalten sei. Für ein Kombibad plädierte sie ebenso, aber das müsse nicht zwingend am Bongertwasen gebaut werden. Für die SPD sprachen sich die Fraktionsvorsitzende Ulrike Sippli („Das Kombibad auf dem Bongertwasen ist der richtige Weg. Das unterstützen wir“) und Michael Breuer aus: „Das bereichert das dortige Freizeitgelände. Aber Vorsicht vor Schleichverkehr im Haugenrain.“ Ein Lehr-Schwimmbecken im Hallenbad hält er für wenig sinnvoll, „besser wäre eine Mensa“.

Bernhard Mohr (FDP-Fraktionschef) indes hält gerade den Standort Bongertwasen für klimaschutzkompatibel. Wegen der Synergieeffekte. Auch die Arbeit der Konsensus-Konferenz lobte er: „Die kann sich sehen lassen.“ Er regte zudem an, an der Auchtertstraße einen Kreisverkehr zu bauen und eine Buslinie an den Bongertwasen einzurichten. „Der Bongertwasen“, so Mohr, „ist doch das ideale Gelände für Freizeiteinrichtungen.“ Da passt ein Bad hin, aber kein Spaßbad, wie nicht nur Mohr betonte, sondern ein Sport- und Freizeitbad.

Nicht alle an dieser Diskussion Interessierten sind mit dem Ratsbeschluss, auf dem Bongertwasen ein neues Kombibad zu bauen, einverstanden.

Wie es heißt, formiert sich in Metzingen bereits eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen. „Noch sind wir in Vorgesprächen“, sagt einer aus der Gruppe. Noch möchte er seinen Namen nicht preisgeben. Weil noch gar nicht sicher ist, ob sie diesen Schritt schlussendlich wagen wollen.