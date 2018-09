Metzingen Die B 313 ist wieder offen

Metzingen / swp

Der Verkehr rollt wieder: Die Vollsperrung der B 313 zwischen dem Neugreuth und Grafenberg ist aufgehoben. Gesperrt war die Strecke seit dem vergangenen Freitag. Die Straße hat in den vergangenen Tagen eine neue Deckschicht erhalten. Außerdem wurden Bankette, Schutzplanken und die Straßenentwässerung hergestellt sowie Markierungen aufbracht. Notwendig geworden sind die Arbeiten wegen des Baus der Ortsumgehung Grafenberg. Dafür sind zwei Kreisverkehre gebaut worden, einer am Ortseingang von Richtung Metzingen her kommend, der andere ist am Ortsausgang in Richtung Nürtingen entstanden. Der Radweg zwischen dem Neugreuth und Grafenberg ist noch bis Ende November gesperrt.