Die Deutsche Post DHL hat jetzt in Metzingen einen weiteren Paketshop eröffnet, wie das Unternehmen mitteilt. Dieser befindet sich in der Ulmer Straße 85 (Instant Repair Store). Hier können die Kunden ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen-, Paket- und Einschreibenmarken kaufen.

Außerdem können sich Kunden Sendungen direkt an diesen DHL Paketshop schicken lassen, um sie später dort abzuholen, dieser Service ist bekannt unter der Bezeichnung „Postfiliale Direkt“.

Das könnte dich auch interessieren:

Nahversorgung in Neuhausen Versammlung vor Nahkauf geplant Mit einer Unterschriftenaktion wollen es die Initiatoren nicht belassen. Deshalb wird nun eine Versammlung mit Kundgebung folgen.