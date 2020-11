Ähnlich deutlich wie vor drei Wochen die gleichlautende Bundesliga-Partie endete am Samstagabend auch das Achtelfinale im DHB-Pokal zwischen der TuS Metzingen und den Kurpfalz Bären aus Ketsch – bei de Spiele gewannen die TuSSies mit 21 Toren Differenz. Diesmal lautete das Endresultat 36:15. Da die TusSies ihrer Favoritenrolle vom Anpfiff an gerecht wurden, geriet der Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals, also der letzten Runde vor dem Final Four-Turnier, niemals auch nur annähernd in Gefahr. Die Feier mit den Fans in der Öschhalle musste dagegen ausfallen, Zuschauer waren nicht in der Halle zugelassen.