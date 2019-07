Aus und vorbei. Heute Nachmittag wird die Grundschule in der Dettinger Ortsmitte Geschichte sein. Zuvor gibt es noch eine kurze Feierstunde; die Schüler bekommen ihre Zeugnisse, die Lehrer haben die Schlüssel für das altehrwürdige Gebäude schon gestern abgegeben. Zum nächsten Schuljahr ziehen dann alle Beteiligten hinaus an die Schiller-Gemeinschaftsschule. Sie wird in Zukunft Dettingens einziger Bildungsstandort sein. Für die Uhlandschule, ein gemeindeeigenes Gebäude, gibt es neue Pläne.

Der Reihe nach. Die Uhlandschule, zuletzt nur notdürftig saniert, soll gründlich umgebaut werden – und zwar zu einem Gesundheitszentrum. Sofern die Pläne der Architektin Verena Hoffmann Anklang finden, entsteht dort ein Ärztehaus unter der Regie der Kommunalen Wohnungsbau GmbH (KWG).

Platz für sechs Ärzte

Gleich sechs Mediziner könnten im Ortszentrum einziehen, sagt Peter Bily, Geschäftsführer der gemeindeeigenen Wohnbaugesellschaft. Das Interesse an dem Projekt sei recht groß – Sondierungsgespräche mit den zukünftigen Mietern laufen bereits. Dabei handelt es sich um Mediziner, die bereits in Dettingen ansässig sind, so Peter Bily weiter. Auch Fachärzte haben wohl ihren Anspruch auf die Räume in der Ortsmitte angemeldet.

Noch sind keine Verträge unterzeichnet, aber die Chancen für das Projekt stehen gut. Eine Voruntersuchung der verantwortlichen Architektin hat jetzt gezeigt: Der Umbau der Uhlandschule in ein Gesundheitszentrum ist grundsätzlich möglich. Nach einer ersten Kostenschätzung müssen die Bauherren dafür gut 3,25 Millionen Euro investieren.

Noch nicht geklärt ist allerdings, was die Dettinger zusätzlich für den Brandschutz in dem mehr als 100 Jahre alten Haus aufbringen müssen. Wie berichtet, hatten die aufwendigen Maßnahmen, die laut Gesetz zumindest für ein Schulhaus nötig sind, den Gemeinderat immer wieder beschäftigt.

Aber zurück zum Raumkonzept. Geplant ist derzeit, auf den drei Stockwerken der ehemaligen Schule jeweils zwei Arztpraxen unterzubringen. Die KWG müsste dafür Flächen im Erd- sowie im ersten und zweiten Obergeschoss von der Gemeinde Dettingen pachten und dafür wiederum einen Pachtzins in Höhe von 10 000 Euro an die Kommune bezahlen. Dieser Betrag entspricht den Abschreibungen, die den Gemeindehaushalt für das Gebäude noch bis ins Jahr 2036 belasten.

Verwaltung bleibt ebenfalls Nutzer

Fakt ist auch: Die Verwaltung nutzt weiterhin Räume in der Uhlandschule. Dazu gehören das Gemeindearchiv und die Heizzentrale im Erdgeschoss sowie die EDV unter dem Dach. Zu klären gibt es noch die Frage nach Zufahrten zum Gesundheitszentrum, außerdem die der Parkplätze. Ein Wunsch der Ärzte ist es zudem, einen Aufzug in das Gebäude einzubauen, der Liegendtransporte ermöglicht.

Dennoch soll das Ganze rasch in die Gänge kommen, denn die Ärzte setzen auf einen zeitnahen Einzug, lässt Billy durchblicken. So die Parteien einig werden, könnte der Bauantrag im September/Oktober eingereicht werden. Saniert wird etwa ein Jahr.