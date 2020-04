Die ENAG treibt die Arbeiten am Modul 1 der Regionalstadtbahn Neckar-Alb voran. Heute ab 7 Uhr wird an der Dettinger Haltestelle Gsaidt unter anderem ein Entwässerungsgraben angelegt. Die Arbeiten dauern etwa eine Woche.

Es handelt sich bei der Maßnahme um vorbereitende Arbeiten für den an dieser Stelle vorgesehenen „Kreuzungsbahnhof“. Wenn die Ermstalbahn in Zukunft alle halbe Stunde verkehren wird, benötigt man auf der ansonsten eingleisigen Strecke an dieser Stelle für den Begegnungsverkehr zweier Züge eine Erweiterung.