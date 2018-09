Wein: Lese-Woche Der Wein und die Gesundheit

Metzingen / Simon Wagner

Ob Hildegard von Bingen, Paracelsus oder Goethe – was haben sie uns nicht alles über die wohltuende Wirkung von Wein zu berichten gehabt. Nicht zufällig heißt es „Zum Wohle“, wenn sich gefüllte Weingläser vor der inneren Anwendung zum Himmel recken. Doch leider ist es wie so oft: Ganz so einfach ist es nicht. Zu viel Alkohol ist schädlich für den Körper. Keine Rolle spielt es da, ob es sich nun um Wein, Bier oder Schnaps handelt. Gleichwohl, Weingenuss in Maßen kann tatsächlich positive Folgen für die Gesundheit haben.

Wein mit phenolische Verbindungen

In Frankreich und anderen mediterranen Ländern wird, verglichen mit Deutschland, relativ viel Wein getrunken und offenbar leiden die Menschen dort seltener an Herz-Kreislauferkrankungen. Diese Beobachtung veranlasste Forscher dazu, die Wirkungen von Wein genauer unter die Lupe zu nehmen. Und tatsächlich stellte sich heraus, dass der Wein einige phenolische Verbindungen in sich trägt, die das Thromboserisiko senken können. Ebenso besitzen einige dieser Polyphenole wie die Anthozyanen eine antioxidative Wirkung, die dem „verkalken“ von Gefäßen vorbeugen können, dem Hauptrisikofaktor bei koronaren Herzkrankheiten.

Bezüglich der Thrombosegefahr, also des Risikos des Verklumpens von Blutplättchen, spielt es laut Studien aber keine Rolle, ob es sich um Weiß- oder Rotwein handelt. Die positive Wirkung wird alleine dem Alkohol zugeschrieben. Ob Wein, Bier oder Schnaps: Sie besitzen alle dieselbe Wirkung – freilich wenn die Getränke mit Bedacht genossen werden.

Was ist die richtige Menge?

Die „gesunde“ Menge hängt von mehreren Faktoren ab: vom Alter, vom Geschlecht oder aber von der allgemeinen Gesundheit. Studien empfehlen als Maximaldosis zwischen 10 und 40 Gramm Alkohol pro Tag (ein Glas Rotwein 200 ml enthält 20 Gramm Alkohol). Während man sich bei der empfohlenen Menge nicht einig ist, sind es sich die Mediziner in einem anderen Fall: zu viel Alkohol ist ungesund. Wer täglich mehr als 600 ml Wein zu sich nimmt, hat nachweislich ein höheres Infarktrisiko. Ebenso nimmt das Risiko für Bluthochdruck oder eine Leberzirrhose zu.

Die wahre Ursache, warum Menschen vor allem in südlichen Ländern gesünder leben, verorten Wissenschaftler vielmehr in einem grundsätzlich anderen Lebensstil. Die Ernährung ist meist weniger salzhaltig, ausgewogener und auch regelmäßige Bewegung findet seinen Platz im Tagesablauf. Einen ungesunden Lebensstil mit Weingenuss zu kompensieren, ist aber freilich nicht möglich. Gegen das eine Glas Rotwein an dem einen oder anderen Abend, dürften aber selbst die striktesten Gesundheitsapostel nichts haben: Zum Wohle!

